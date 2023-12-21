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В Чехии не связывают стрельбу в Праге с терроризмом

В Чехии не связывают стрельбу в Праге с терроризмом - РИА Новости, 21.12.2023

В Чехии не связывают стрельбу в Праге с терроризмом

Чешские правоохранители не обладают доказательствами связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом, заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан в эфире... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:34

2023-12-21T20:34

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Чешские правоохранители не обладают доказательствами связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом, заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан в эфире телеканала СТ24."В настоящий момент отсутствуют какие бы то ни было свидетельства, что это событие как-либо связано с международным терроризмом", – заявил Ракушан.Ракушан добавил, что полиция еще долгое время будет работать на месте происшествия.Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. По информации главы полиции Мартина Вондрашека, более 15 человек скончались, еще минимум 24 получили ранения. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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