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Число погибших при стрельбе в Чехии превысило 15 человек - РИА Новости, 21.12.2023
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19:59 21.12.2023 (обновлено: 21:43 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/strelba-1917337414.html
Число погибших при стрельбе в Чехии превысило 15 человек
Число погибших при стрельбе в Чехии превысило 15 человек - РИА Новости, 21.12.2023
Число погибших при стрельбе в Чехии превысило 15 человек
Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек, минимум 24 человека получили ранения. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:59
2023-12-21T21:43
в мире
прага
чехия
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МОСКВА, 21 дек – РИА новости. Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек, минимум 24 человека получили ранения.“Мы знаем, что в результате этого трагического события погибли более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения”, – заявил Вондрашек в эфире телеканала CT24.Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.
https://ria.ru/20231216/strelba-1916159916.html
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Полицейское оцепление в центре Праги, где произошла стрельба
В центре Праги, где вечером произошла стрельба с 10 погибшими, сохраняется полицейское оцепление. Здание университета обследуют на предмет взрывных устройств, всех находившихся там уже эвакуировали. Правительство Чехии проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание.
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в мире, прага, чехия
В мире, Прага, Чехия
Число погибших при стрельбе в Чехии превысило 15 человек

Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек, минимум 24 ранены

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА новости. Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек, минимум 24 человека получили ранения.
“Мы знаем, что в результате этого трагического события погибли более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения”, – заявил Вондрашек в эфире телеканала CT24.
Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.
Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ
16 декабря, 09:25
 
В миреПрагаЧехия
 
 
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