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Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге

Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге - РИА Новости, 21.12.2023

Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге

Правительство Чехии сообщило на своем сайте, что проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание после стрельбы в Карловом университете в Праге. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T19:49

2023-12-21T19:49

2023-12-21T20:09

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство Чехии сообщило на своем сайте, что проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание после стрельбы в Карловом университете в Праге."В четверг 21 декабря… в 21.00 (23.00 мск - ред.)… пройдет чрезвычайное заседание правительства ", - говорится в заявлении на сайте чешского кабмина.Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Жертвами стрельбы, по данным пражской службы спасения, стали 10 человек, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.

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Полицейское оцепление в центре Праги, где произошла стрельба В центре Праги, где вечером произошла стрельба с 10 погибшими, сохраняется полицейское оцепление. Здание университета обследуют на предмет взрывных устройств, всех находившихся там уже эвакуировали. Правительство Чехии проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание. 2023-12-21T19:49 true PT0M24S

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