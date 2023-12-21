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Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге - РИА Новости, 21.12.2023
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19:49 21.12.2023 (обновлено: 20:09 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/strelba-1917335321.html
Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге
Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге - РИА Новости, 21.12.2023
Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге
Правительство Чехии сообщило на своем сайте, что проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание после стрельбы в Карловом университете в Праге. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:49
2023-12-21T20:09
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство Чехии сообщило на своем сайте, что проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание после стрельбы в Карловом университете в Праге."В четверг 21 декабря… в 21.00 (23.00 мск - ред.)… пройдет чрезвычайное заседание правительства ", - говорится в заявлении на сайте чешского кабмина.Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Жертвами стрельбы, по данным пражской службы спасения, стали 10 человек, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.
чехия
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Полицейское оцепление в центре Праги, где произошла стрельба
В центре Праги, где вечером произошла стрельба с 10 погибшими, сохраняется полицейское оцепление. Здание университета обследуют на предмет взрывных устройств, всех находившихся там уже эвакуировали. Правительство Чехии проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание.
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в мире, чехия, прага, карлов университет, видео
В мире, Чехия, Прага, Карлов университет
Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство Чехии сообщило на своем сайте, что проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание после стрельбы в Карловом университете в Праге.
2023-12-21T19:49
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Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге

Кабмин Чехии проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в университете

© AP Photo / Petr David JosekПолицейские охраняют территорию после стрельбы в центре Праги. 21 декабря 2023
Полицейские охраняют территорию после стрельбы в центре Праги. 21 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Полицейские охраняют территорию после стрельбы в центре Праги. 21 декабря 2023
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство Чехии сообщило на своем сайте, что проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание после стрельбы в Карловом университете в Праге.
"В четверг 21 декабря… в 21.00 (23.00 мск - ред.)… пройдет чрезвычайное заседание правительства ", - говорится в заявлении на сайте чешского кабмина.
Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Жертвами стрельбы, по данным пражской службы спасения, стали 10 человек, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.
 
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