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Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге
Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге - РИА Новости, 21.12.2023
Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге
Правительство Чехии сообщило на своем сайте, что проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание после стрельбы в Карловом университете в Праге. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:49
2023-12-21T19:49
2023-12-21T20:09
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство Чехии сообщило на своем сайте, что проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание после стрельбы в Карловом университете в Праге."В четверг 21 декабря… в 21.00 (23.00 мск - ред.)… пройдет чрезвычайное заседание правительства ", - говорится в заявлении на сайте чешского кабмина.Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Жертвами стрельбы, по данным пражской службы спасения, стали 10 человек, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.
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Полицейское оцепление в центре Праги, где произошла стрельба
В центре Праги, где вечером произошла стрельба с 10 погибшими, сохраняется полицейское оцепление. Здание университета обследуют на предмет взрывных устройств, всех находившихся там уже эвакуировали. Правительство Чехии проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание.
2023-12-21T19:49
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в мире, чехия, прага, карлов университет, видео
В мире, Чехия, Прага, Карлов университет
Правительство проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в Праге
Кабмин Чехии проведет чрезвычайное заседание после стрельбы в университете