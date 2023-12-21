https://ria.ru/20231221/strelba-1917327512.html

В Праге при стрельбе в университете, предварительно, погибли десять человек

В Праге при стрельбе в университете, предварительно, погибли десять человек - РИА Новости, 21.12.2023

В Праге при стрельбе в университете, предварительно, погибли десять человек

Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге стали 10 человек, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести, сообщила... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:56

2023-12-21T18:56

2023-12-21T19:31

в мире

карлов университет

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ПРАГА, 21 дек - РИА Новости. Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге стали 10 человек, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести, сообщила пражская служба спасения."Одиннадцать человек погибли, включая нападавшего, девять серьезно раненых, 5-6 в состоянии средней тяжести, до 10 легко раненых", - говорится в сообщении службы спасения в соцсети X.Как сообщил журналистам мэр Праги Богуслав Свобода, стрелявший мужчина, пытаясь скрыться от полиции, покончил с собой.По данным Чешского телевидения, стрельба началась во второй половине дня в четверг по неизвестным причинам. Студенты пытались скрыться от пуль под партами в различных помещениях, некоторые вылезли на карниз, одна девушка скрылась на карнизе, но сорвалась вниз и погибла.Данных о стрелявшем пока нет. Как предполагает телевидение, речь идет о вооруженном мужчине, о котором полиция предупредила общественность днем ранее.Все студенты в настоящее время эвакуированы из здания, раненые доставлены в больницы. Полиция оцепила весь район происшествия. Ожидается прибытие премьер-министра Петра Фиалы, который находился в командировке. Как сообщил, выступая по телевидению, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан, в настоящее время подробности происшествия расследует полиция и общественность будет информироваться о ходе расследования.

https://ria.ru/20231216/strelba-1916159916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, карлов университет, прага