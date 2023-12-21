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В Праге при стрельбе в университете, предварительно, погибли десять человек
В Праге при стрельбе в университете, предварительно, погибли десять человек - РИА Новости, 21.12.2023
В Праге при стрельбе в университете, предварительно, погибли десять человек
Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге стали 10 человек, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести, сообщила... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:56
2023-12-21T18:56
2023-12-21T19:31
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карлов университет
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ПРАГА, 21 дек - РИА Новости. Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге стали 10 человек, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести, сообщила пражская служба спасения."Одиннадцать человек погибли, включая нападавшего, девять серьезно раненых, 5-6 в состоянии средней тяжести, до 10 легко раненых", - говорится в сообщении службы спасения в соцсети X.Как сообщил журналистам мэр Праги Богуслав Свобода, стрелявший мужчина, пытаясь скрыться от полиции, покончил с собой.По данным Чешского телевидения, стрельба началась во второй половине дня в четверг по неизвестным причинам. Студенты пытались скрыться от пуль под партами в различных помещениях, некоторые вылезли на карниз, одна девушка скрылась на карнизе, но сорвалась вниз и погибла.Данных о стрелявшем пока нет. Как предполагает телевидение, речь идет о вооруженном мужчине, о котором полиция предупредила общественность днем ранее.Все студенты в настоящее время эвакуированы из здания, раненые доставлены в больницы. Полиция оцепила весь район происшествия. Ожидается прибытие премьер-министра Петра Фиалы, который находился в командировке. Как сообщил, выступая по телевидению, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан, в настоящее время подробности происшествия расследует полиция и общественность будет информироваться о ходе расследования.
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Работа полиции после стрельбы в Карловом университете
Работа полиции после стрельбы в Карловом университете
2023-12-21T18:56
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в мире, карлов университет, прага
В мире, Карлов университет, Прага
В Праге при стрельбе в университете, предварительно, погибли десять человек
В Праге при стрельбе в университете, предварительно, погибли десять человек
ПРАГА, 21 дек - РИА Новости. Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге стали 10 человек, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести, сообщила пражская служба спасения.
"Одиннадцать человек погибли, включая нападавшего, девять серьезно раненых, 5-6 в состоянии средней тяжести, до 10 легко раненых", - говорится в сообщении службы спасения в соцсети X.
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Как сообщил журналистам мэр Праги Богуслав Свобода, стрелявший мужчина, пытаясь скрыться от полиции, покончил с собой.
По данным Чешского телевидения, стрельба началась во второй половине дня в четверг по неизвестным причинам. Студенты пытались скрыться от пуль под партами в различных помещениях, некоторые вылезли на карниз, одна девушка скрылась на карнизе, но сорвалась вниз и погибла.
Данных о стрелявшем пока нет. Как предполагает телевидение, речь идет о вооруженном мужчине, о котором полиция предупредила общественность днем ранее.
Все студенты в настоящее время эвакуированы из здания, раненые доставлены в больницы. Полиция оцепила весь район происшествия. Ожидается прибытие премьер-министра Петра Фиалы
, который находился в командировке. Как сообщил, выступая по телевидению, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан, в настоящее время подробности происшествия расследует полиция и общественность будет информироваться о ходе расследования.
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