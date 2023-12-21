https://ria.ru/20231221/strelba-1917313959.html

Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали

Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали - РИА Новости, 21.12.2023

Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали

Устроивший стрельбу в Праге ликвидирован, известно о нескольких погибших и десятках раненых, сообщила полиция Чехии. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:06

2023-12-21T18:06

2023-12-21T18:31

прага

в мире

чехия

карлов университет

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Устроивший стрельбу в Праге ликвидирован, известно о нескольких погибших и десятках раненых, сообщила полиция Чехии.Ранее чешская полиция информировала, что стрельба в Праге произошла на философском факультете Карлова университета."Cтрелок был устранен!!! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых", - говорится в сообщении полиции Чехии в соцсети X.

https://ria.ru/20231216/strelba-1916159916.html

прага

чехия

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Кирилл Волков

прага, в мире, чехия, карлов университет