https://ria.ru/20231221/strelba-1917313959.html
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали - РИА Новости, 21.12.2023
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали
Устроивший стрельбу в Праге ликвидирован, известно о нескольких погибших и десятках раненых, сообщила полиция Чехии. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:06
2023-12-21T18:06
2023-12-21T18:31
прага
в мире
чехия
карлов университет
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Устроивший стрельбу в Праге ликвидирован, известно о нескольких погибших и десятках раненых, сообщила полиция Чехии.Ранее чешская полиция информировала, что стрельба в Праге произошла на философском факультете Карлова университета."Cтрелок был устранен!!! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых", - говорится в сообщении полиции Чехии в соцсети X.
https://ria.ru/20231216/strelba-1916159916.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прага, в мире, чехия, карлов университет
Прага, В мире, Чехия, Карлов университет
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали
Устроившего стрельбу в Праге нейтрализовали, известно о погибших и раненых