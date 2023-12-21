Рейтинг@Mail.ru
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 21.12.2023 (обновлено: 18:31 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/strelba-1917313959.html
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали - РИА Новости, 21.12.2023
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали
Устроивший стрельбу в Праге ликвидирован, известно о нескольких погибших и десятках раненых, сообщила полиция Чехии. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:06
2023-12-21T18:31
прага
в мире
чехия
карлов университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917319185_0:305:2928:1952_1920x0_80_0_0_9ceaf1f09d2c52e7071c7ca0d937a0a4.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Устроивший стрельбу в Праге ликвидирован, известно о нескольких погибших и десятках раненых, сообщила полиция Чехии.Ранее чешская полиция информировала, что стрельба в Праге произошла на философском факультете Карлова университета."Cтрелок был устранен!!! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых", - говорится в сообщении полиции Чехии в соцсети X.
https://ria.ru/20231216/strelba-1916159916.html
прага
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917319185_233:0:2836:1952_1920x0_80_0_0_3599c5e57ae13054262efd33843c34d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прага, в мире, чехия, карлов университет
Прага, В мире, Чехия, Карлов университет
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали

Устроившего стрельбу в Праге нейтрализовали, известно о погибших и раненых

© AP Photo / Petr David JosekПолицейские стоят на балконе философского факультета Карлова университета в центре Праги, Чехия
Полицейские стоят на балконе философского факультета Карлова университета в центре Праги, Чехия - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Полицейские стоят на балконе философского факультета Карлова университета в центре Праги, Чехия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Устроивший стрельбу в Праге ликвидирован, известно о нескольких погибших и десятках раненых, сообщила полиция Чехии.
Ранее чешская полиция информировала, что стрельба в Праге произошла на философском факультете Карлова университета.
"Cтрелок был устранен!!! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых", - говорится в сообщении полиции Чехии в соцсети X.
Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ
16 декабря, 09:25
 
ПрагаВ миреЧехияКарлов университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала