https://ria.ru/20231221/strelba-1917313728.html
Чешская полиция раскрыла детали стрельбы в Праге
Чешская полиция раскрыла детали стрельбы в Праге - РИА Новости, 21.12.2023
Чешская полиция раскрыла детали стрельбы в Праге
Стрельба в Праге произошла в здании Карлового университета, сообщила полиция Чехии. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:06
2023-12-21T18:06
2023-12-21T23:04
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Стрельба в Праге произошла в здании Карлового университета, сообщила полиция Чехии."Стрельба в Праге произошла на философском факультете Карлова университета", — подчеркнули в ведомстве.Там также добавили, что злоумышленника удалось ликвидировать. Как уточнил позднее мэр Праги Богуслав Свобода, мужчина покончил с собой. В свою очередь, глава МВД республики Вит Ракушан заявил, что преступник действовал в одиночку.Известно о нескольких погибших и десятках раненых. На месте происшествия работают полицейские, медики и пожарные.Премьер-министр Чехии Петр Фиала из-за инцидента отменил рабочую программу в городе Оломоуц и возвращается в Прагу. Он добавил, что поддерживает контакт с главой МВД и полицией.По уточненным данным, при стрельбе погибли 14 человек. Еще около 30 человек получили ранения разной степени тяжести.По данным Чешского телевидения, стрельба произошла во второй половине дня по неизвестным причинам. Студенты пытались скрыться от пуль под партами в различных помещениях. Некоторые вылезли на карниз, одна девушка в итоге сорвалась вниз и погибла.Сведений о стрелявшем пока нет. Как предполагают СМИ, речь идет о вооруженном мужчине, о котором полиция предупредила общественность днем ранее.Всех студентов эвакуировали из здания, раненых доставили в больницы. Полиция оцепила весь район происшествия.
https://ria.ru/20231205/zaderzhannyy-1913980611.html
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Работа полиции после стрельбы в Карловом университете
Работа полиции после стрельбы в Карловом университете
2023-12-21T18:06
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в мире, прага, петр фиала, карлов университет, оломоуц, чехия
В мире, Прага, Петр Фиала, Карлов университет, Оломоуц, Чехия
Чешская полиция раскрыла детали стрельбы в Праге
Чешская полиция: стрельба в Праге произошла в Карловом университете
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Стрельба в Праге произошла в здании Карлового университета, сообщила полиция Чехии.
«
"Стрельба в Праге произошла на философском факультете Карлова университета", — подчеркнули в ведомстве.
В Роттердаме задержали второго фигуранта по делу о стрельбе в университете
Там также добавили, что злоумышленника удалось ликвидировать. Как уточнил позднее мэр Праги Богуслав Свобода, мужчина покончил с собой.
В свою очередь, глава МВД республики Вит Ракушан заявил, что преступник действовал в одиночку.
Известно о нескольких погибших и десятках раненых. На месте происшествия работают полицейские, медики и пожарные.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала
из-за инцидента отменил рабочую программу в городе Оломоуц
и возвращается в Прагу. Он добавил, что поддерживает контакт с главой МВД и полицией.
По уточненным данным, при стрельбе погибли 14 человек. Еще около 30 человек получили ранения разной степени тяжести.
При стрельбе в штате Колорадо погибли три человека
По данным Чешского телевидения, стрельба произошла во второй половине дня по неизвестным причинам. Студенты пытались скрыться от пуль под партами в различных помещениях. Некоторые вылезли на карниз, одна девушка в итоге сорвалась вниз и погибла.
Сведений о стрелявшем пока нет. Как предполагают СМИ, речь идет о вооруженном мужчине, о котором полиция предупредила общественность днем ранее.
Всех студентов эвакуировали из здания, раненых доставили в больницы. Полиция оцепила весь район происшествия.
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека