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В центре Праги в школе произошла стрельба - РИА Новости, 21.12.2023
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17:48 21.12.2023 (обновлено: 18:55 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/strelba-1917308602.html
В центре Праги в школе произошла стрельба
В центре Праги в школе произошла стрельба - РИА Новости, 21.12.2023
В центре Праги в школе произошла стрельба
В результате стрельбы в школе в центре Праги есть погибшие и раненые, сообщило в четверг в сети Х управление городской полиции. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:48
2023-12-21T18:55
в мире
прага
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ПРАГА, 21 дек- РИА Новости. В результате стрельбы в школе в центре Праги есть погибшие и раненые, сообщило в четверг в сети Х управление городской полиции."В данные момент полиция действует в школе на площади Яна Палаха (в центре Праги). Сообщается о стрельбе в школе. На место происшествия следуют полиция, медики и пожарные. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231216/strelba-1916159916.html
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Работа полиции после стрельбы в Карловом университете
Работа полиции после стрельбы в Карловом университете
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в мире, прага
В мире, Прага
В центре Праги в школе произошла стрельба

В центре Праги в школе произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Читать ria.ru в
ПРАГА, 21 дек- РИА Новости. В результате стрельбы в школе в центре Праги есть погибшие и раненые, сообщило в четверг в сети Х управление городской полиции.
"В данные момент полиция действует в школе на площади Яна Палаха (в центре Праги). Сообщается о стрельбе в школе. На место происшествия следуют полиция, медики и пожарные. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ
16 декабря, 09:25
 
В миреПрага
 
 
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