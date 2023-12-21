https://ria.ru/20231221/strelba-1917308602.html

В центре Праги в школе произошла стрельба

В центре Праги в школе произошла стрельба - РИА Новости, 21.12.2023

В центре Праги в школе произошла стрельба

В результате стрельбы в школе в центре Праги есть погибшие и раненые, сообщило в четверг в сети Х управление городской полиции. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:48

2023-12-21T17:48

2023-12-21T18:55

в мире

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ПРАГА, 21 дек- РИА Новости. В результате стрельбы в школе в центре Праги есть погибшие и раненые, сообщило в четверг в сети Х управление городской полиции."В данные момент полиция действует в школе на площади Яна Палаха (в центре Праги). Сообщается о стрельбе в школе. На место происшествия следуют полиция, медики и пожарные. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231216/strelba-1916159916.html

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