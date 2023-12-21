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СМИ: в США освободили мужчину, несправедливо отсидевшего в тюрьме 48 лет - РИА Новости, 21.12.2023
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02:55 21.12.2023 (обновлено: 10:19 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/ssha-1917115919.html
СМИ: в США освободили мужчину, несправедливо отсидевшего в тюрьме 48 лет
СМИ: в США освободили мужчину, несправедливо отсидевшего в тюрьме 48 лет - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ: в США освободили мужчину, несправедливо отсидевшего в тюрьме 48 лет
Суд в американском штате Оклахома отменил приговор мужчине, который провел в тюрьме более 48 лет по обвинению в убийстве, которого не совершал, сообщает... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T02:55
2023-12-21T10:19
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Суд в американском штате Оклахома отменил приговор мужчине, который провел в тюрьме более 48 лет по обвинению в убийстве, которого не совершал, сообщает телеканал NBC News."Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провел почти 50 лет в тюрьме за убийство", - говорится в публикации. По данным телеканала, этот случай стал самым продолжительным сроком тюремного заключения в США по обвинению, которое в результате было снято. Уточняется, что речь идет о 71-летнем Глинне Симмонсе, освобожденном еще в июле после того, как прокуратура согласилась, что ключевая улика в его деле не была представлена адвокатам."На основании четких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорен и отправлен в тюрьму... не было совершено Симмонсом" - говорится в решении судьи округа Оклахома Эми Палумбо. Первоначально мужчину приговорили к смертной казни в 1975 году, однако позднее приговор был заменен на пожизненное заключение. Последнее решение судьи также дает Симмонсу право на компенсацию от штата за ошибочный приговор в размере 175 тысяч долларов.
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оклахома, в мире, сша
Оклахома, В мире, США
СМИ: в США освободили мужчину, несправедливо отсидевшего в тюрьме 48 лет

NBC: в США отменили приговор мужчине после 48 лет тюрьмы по обвинению в убийстве

Тюремная фотография Глинна Симмонса
Тюремная фотография Глинна Симмонса
Тюремная фотография Глинна Симмонса
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Суд в американском штате Оклахома отменил приговор мужчине, который провел в тюрьме более 48 лет по обвинению в убийстве, которого не совершал, сообщает телеканал NBC News.
«
"Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провел почти 50 лет в тюрьме за убийство", - говорится в публикации. По данным телеканала, этот случай стал самым продолжительным сроком тюремного заключения в США по обвинению, которое в результате было снято.
Уточняется, что речь идет о 71-летнем Глинне Симмонсе, освобожденном еще в июле после того, как прокуратура согласилась, что ключевая улика в его деле не была представлена адвокатам.
"На основании четких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорен и отправлен в тюрьму... не было совершено Симмонсом" - говорится в решении судьи округа Оклахома Эми Палумбо.
Первоначально мужчину приговорили к смертной казни в 1975 году, однако позднее приговор был заменен на пожизненное заключение. Последнее решение судьи также дает Симмонсу право на компенсацию от штата за ошибочный приговор в размере 175 тысяч долларов.
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