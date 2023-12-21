https://ria.ru/20231221/sputnik-1917179138.html

Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения

Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения - РИА Новости, 21.12.2023

Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения

Посольство РФ в Ереване выразило сожаление из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:40

2023-12-21T12:40

2023-12-21T12:48

в мире

ереван

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899551141_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_9ca6006130baab45133d9e4c86692131.jpg

ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Ереване выразило сожаление из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения.В среду комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию действие лицензии радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство было инициировано в связи с программой "Абовян Тайм"."Сожалеем, что вердикт республиканского регулятора скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.В посольстве также обратили внимание, что решение о приостановке вещания филиала российского СМИ в дружественной России Армении принято всего через неделю после прошедших 14 декабря в конструктивном ключе консультаций по линии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерства высокотехнологической промышленности Армении, в ходе которых стороны договорились о тесном взаимодействии в разрешении всех возникающих спорных моментов."Этот шаг не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html

https://ria.ru/20231215/armeniya-1915985743.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ереван, армения