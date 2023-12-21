https://ria.ru/20231221/sputnik-1917179138.html
Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения
Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения - РИА Новости, 21.12.2023
Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения
Посольство РФ в Ереване выразило сожаление из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:40
2023-12-21T12:40
2023-12-21T12:48
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ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Ереване выразило сожаление из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения.В среду комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию действие лицензии радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство было инициировано в связи с программой "Абовян Тайм"."Сожалеем, что вердикт республиканского регулятора скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.В посольстве также обратили внимание, что решение о приостановке вещания филиала российского СМИ в дружественной России Армении принято всего через неделю после прошедших 14 декабря в конструктивном ключе консультаций по линии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерства высокотехнологической промышленности Армении, в ходе которых стороны договорились о тесном взаимодействии в разрешении всех возникающих спорных моментов."Этот шаг не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html
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в мире, ереван, армения
Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения
Посольство РФ выразило сожаление из-за приостановки вещания Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости.
Посольство РФ в Ереване выразило сожаление
из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения.
В среду комиссия по телевидению и радио Армении
приостановила на 30 дней лицензию действие лицензии радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном
". Второе административное производство было инициировано в связи с программой "Абовян Тайм".
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
"Сожалеем, что вердикт республиканского регулятора скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве также обратили внимание, что решение о приостановке вещания филиала российского СМИ в дружественной России Армении принято всего через неделю после прошедших 14 декабря в конструктивном ключе консультаций по линии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерства высокотехнологической промышленности Армении, в ходе которых стороны договорились о тесном взаимодействии в разрешении всех возникающих спорных моментов.
"Этот шаг не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении", - говорится в заявлении.
Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД