Рейтинг@Mail.ru
Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 21.12.2023 (обновлено: 12:48 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/sputnik-1917179138.html
Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения
Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения - РИА Новости, 21.12.2023
Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения
Посольство РФ в Ереване выразило сожаление из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:40
2023-12-21T12:48
в мире
ереван
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899551141_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_9ca6006130baab45133d9e4c86692131.jpg
ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Ереване выразило сожаление из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения.В среду комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию действие лицензии радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство было инициировано в связи с программой "Абовян Тайм"."Сожалеем, что вердикт республиканского регулятора скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.В посольстве также обратили внимание, что решение о приостановке вещания филиала российского СМИ в дружественной России Армении принято всего через неделю после прошедших 14 декабря в конструктивном ключе консультаций по линии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерства высокотехнологической промышленности Армении, в ходе которых стороны договорились о тесном взаимодействии в разрешении всех возникающих спорных моментов."Этот шаг не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html
https://ria.ru/20231215/armeniya-1915985743.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899551141_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_5641b860c3febe4cdb59a66c1718a51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения

Посольство РФ выразило сожаление из-за приостановки вещания Sputnik Армения

© Sputnik / Нина ЗотинаМеждународное агентство и радио Sputnik
Международное агентство и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Sputnik / Нина Зотина
Международное агентство и радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Ереване выразило сожаление из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения.
В среду комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию действие лицензии радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство было инициировано в связи с программой "Абовян Тайм".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
20 декабря, 18:20
"Сожалеем, что вердикт республиканского регулятора скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве также обратили внимание, что решение о приостановке вещания филиала российского СМИ в дружественной России Армении принято всего через неделю после прошедших 14 декабря в конструктивном ключе консультаций по линии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерства высокотехнологической промышленности Армении, в ходе которых стороны договорились о тесном взаимодействии в разрешении всех возникающих спорных моментов.
"Этот шаг не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении", - говорится в заявлении.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД
15 декабря, 12:35
 
В миреЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала