https://ria.ru/20231221/spros-1917232652.html

Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка

Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка - РИА Новости, 21.12.2023

Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка

России необходимо закрепить позитивную динамику инвестиций, экономики в целом, за счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:37

2023-12-21T15:37

2023-12-21T15:37

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. России необходимо закрепить позитивную динамику инвестиций, экономики в целом, за счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, заявил президент России Владимир Путин. "Повторю: нужно обязательно закрепить позитивную динамику инвестиций, экономики в целом, за счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров. Имея в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса - машины, станки, технологическое оборудование", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20231221/otkaz-1917230649.html

россия

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2023

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экономика, россия, владимир путин