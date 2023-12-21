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Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка
Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка - РИА Новости, 21.12.2023
Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка
России необходимо закрепить позитивную динамику инвестиций, экономики в целом, за счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:37
2023-12-21T15:37
2023-12-21T15:37
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. России необходимо закрепить позитивную динамику инвестиций, экономики в целом, за счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, заявил президент России Владимир Путин. "Повторю: нужно обязательно закрепить позитивную динамику инвестиций, экономики в целом, за счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров. Имея в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса - машины, станки, технологическое оборудование", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка
Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка товарами