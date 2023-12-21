https://ria.ru/20231221/sport-1917234466.html
В Липецкой области потратили 5,5 млрд рублей на развитие спорта с 2019 года
В Липецкой области потратили 5,5 млрд рублей на развитие спорта с 2019 года - РИА Новости, 21.12.2023
В Липецкой области потратили 5,5 млрд рублей на развитие спорта с 2019 года
Липецкая область направила 5,5 миллиарда рублей на финансирование государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" в 2019-2023 РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:45
2023-12-21T15:45
2023-12-21T15:45
липецкая область
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елец
игорь артамонов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Липецкая область направила 5,5 миллиарда рублей на финансирование государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" в 2019-2023 годах, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что на эти средства были созданы новые спортивные объекты, закуплено оборудование и спортивный инвентарь, а также оказана адресная поддержка спортивным школам. При использовании субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" за 2019 – 2023 годы созданы 22 малых спортивных площадки для проведения тестирования ГТО, два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, три футбольных поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, одно плоскостное спортивное сооружение, пять объектов спорта капитального строительства. По словам Артамонова, в рамках проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" с привлечением средств федерального бюджета построены три "умные" спортивные площадки в Ельце и Липецком районе, в текущем году ведется работа по созданию еще одной в Липецке. За счет средств частных инвесторов сделаны три футбольных поля, один футбольный манеж и четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, проведена реконструкция стадиона "Динамо" в Липецке. За счет дотации из областного бюджета созданы семь пришкольных спортивных площадок в Липецке. "В Липецкой области проводится целенаправленная работа по созданию условий для занятий физической культурой. Как результат – растет процент людей, регулярно занимающихся спортом, а также число наград, полученных липчанами на соревнованиях высокого уровня", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, липецк, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Елец, Игорь Артамонов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Липецкая область направила 5,5 миллиарда рублей на финансирование государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" в 2019-2023 годах, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на эти средства были созданы новые спортивные объекты, закуплено оборудование и спортивный инвентарь, а также оказана адресная поддержка спортивным школам.
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При использовании субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" за 2019 – 2023 годы созданы 22 малых спортивных площадки для проведения тестирования ГТО, два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, три футбольных поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, одно плоскостное спортивное сооружение, пять объектов спорта капитального строительства.
По словам Артамонова, в рамках проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" с привлечением средств федерального бюджета построены три "умные" спортивные площадки в Ельце
и Липецком районе
, в текущем году ведется работа по созданию еще одной в Липецке
. За счет средств частных инвесторов сделаны три футбольных поля, один футбольный манеж и четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, проведена реконструкция стадиона "Динамо" в Липецке. За счет дотации из областного бюджета созданы семь пришкольных спортивных площадок в Липецке.
"В Липецкой области проводится целенаправленная работа по созданию условий для занятий физической культурой. Как результат – растет процент людей, регулярно занимающихся спортом, а также число наград, полученных липчанами на соревнованиях высокого уровня", – подчеркнул Артамонов.
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