https://ria.ru/20231221/spetsoperatsiya-1917236484.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:57

2023-12-21T18:57

2023-12-21T18:57

инфографика

спецоперация

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 декабря 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили 28 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Поражены 129 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 553 самолета, 260 вертолетов, 9928 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 1189 реактивных систем залпового огня, 14 226 танков и других бронемашин, 7430 орудий полевой артиллерии и 16 547 единиц автомобильной техники.

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