https://ria.ru/20231221/spetsoperatsiya-1917118655.html

Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт ВСУ

Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023

Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт ВСУ

Военнослужащие штурмового подразделения и экипажи танков Западной группировки войск уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении, РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T04:04

2023-12-21T04:04

2023-12-21T04:04

специальная военная операция на украине

россия

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_383b58b660e4adbae098bf31fbacce40.jpg

ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Военнослужащие штурмового подразделения и экипажи танков Западной группировки войск уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие бронегруппы и штурмового подразделения уничтожили замаскированный взводный опорный пункт и личный состав противника. Для этого экипажи танков выехали на "прямую наводку" и точными выстрелами "разобрали" укрепления противника. После чего было осуществлено десантирование штурмовиков, которые выбили врага с его позиций", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что подобная боевая работа ведется на купянском направлении в ежедневном режиме. "Выехали на передок, отработали, расстояние до противника было около 150 метров. После чего был совершён штурм в составе двух танков и БТР с десантом. Заехали непосредственно в эпицентр для высадки десанта и их прикрытия огнём", - рассказал командир бронегруппы с позывным "Бизон". Ранее "Бизон" за успешное выполнение боевых задач награждён орденом Мужества.

https://ria.ru/20231220/svo-1916954771.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, вооруженные силы украины