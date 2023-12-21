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Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/spetsoperatsiya-1917118655.html
Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт ВСУ
Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт ВСУ
Военнослужащие штурмового подразделения и экипажи танков Западной группировки войск уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении, РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T04:04
2023-12-21T04:04
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Военнослужащие штурмового подразделения и экипажи танков Западной группировки войск уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие бронегруппы и штурмового подразделения уничтожили замаскированный взводный опорный пункт и личный состав противника. Для этого экипажи танков выехали на "прямую наводку" и точными выстрелами "разобрали" укрепления противника. После чего было осуществлено десантирование штурмовиков, которые выбили врага с его позиций", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что подобная боевая работа ведется на купянском направлении в ежедневном режиме. "Выехали на передок, отработали, расстояние до противника было около 150 метров. После чего был совершён штурм в составе двух танков и БТР с десантом. Заехали непосредственно в эпицентр для высадки десанта и их прикрытия огнём", - рассказал командир бронегруппы с позывным "Бизон". Ранее "Бизон" за успешное выполнение боевых задач награждён орденом Мужества.
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россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском направлении взводный опорный пункт ВСУ

Бойцы ЗВО уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Военнослужащие штурмового подразделения и экипажи танков Западной группировки войск уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие бронегруппы и штурмового подразделения уничтожили замаскированный взводный опорный пункт и личный состав противника. Для этого экипажи танков выехали на "прямую наводку" и точными выстрелами "разобрали" укрепления противника. После чего было осуществлено десантирование штурмовиков, которые выбили врага с его позиций", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что подобная боевая работа ведется на купянском направлении в ежедневном режиме.
"Выехали на передок, отработали, расстояние до противника было около 150 метров. После чего был совершён штурм в составе двух танков и БТР с десантом. Заехали непосредственно в эпицентр для высадки десанта и их прикрытия огнём", - рассказал командир бронегруппы с позывным "Бизон".
Ранее "Бизон" за успешное выполнение боевых задач награждён орденом Мужества.
Минобороны об отражении атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении
Вчера, 14:15
 
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