https://ria.ru/20231221/snegoviki-1917309364.html
В зоопарке Крыма слепили "снеговиков" из сена
В зоопарке Крыма слепили "снеговиков" из сена - РИА Новости, 21.12.2023
В зоопарке Крыма слепили "снеговиков" из сена
В зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае соорудили двух "снеговиков" из сена, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:51
2023-12-21T17:51
2023-12-21T17:51
бахчисарай (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае соорудили двух "снеговиков" из сена, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. В декабре в Крыму установилась теплая погода. По данным синоптиков, воздух в последние дни прогревался до +6...+12 градусов. "Зима пока не балует Крым снегом, но традиции соблюдать нужно. Наши умельцы соорудили в Бахчисарайском парке миниатюр необычных снеговиков из сена", - сказал Жиленко. Им дали имена Сударушка и Сударик. Жиленко подчеркнул, что "снеговики" съедобны, в этом уже смогли убедиться обитатели зоопарка – кролики.
https://ria.ru/20231128/dorozhki-1912451393.html
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бахчисарай (крым), городское хозяйство москвы
Бахчисарай (Крым), Городское хозяйство Москвы
В зоопарке Крыма слепили "снеговиков" из сена
В зоопарке в крымском Бахчисарае слепили двух "снеговиков" из сена
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае соорудили двух "снеговиков" из сена, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
В декабре в Крыму установилась теплая погода. По данным синоптиков, воздух в последние дни прогревался до +6...+12 градусов.
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"Зима пока не балует Крым снегом, но традиции соблюдать нужно. Наши умельцы соорудили в Бахчисарайском парке миниатюр необычных снеговиков из сена", - сказал Жиленко.
Им дали имена Сударушка и Сударик.
Жиленко подчеркнул, что "снеговики" съедобны, в этом уже смогли убедиться обитатели зоопарка – кролики.
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