https://ria.ru/20231221/snaryady-1917174207.html
ВСУ выпустили за сутки около 30 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили за сутки около 30 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 21.12.2023
ВСУ выпустили за сутки около 30 снарядов по Белгородской области
Порядка 30 боеприпасов выпустили украинские военные по территории Белгородской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:20
2023-12-21T12:20
2023-12-21T12:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
БЕЛГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Порядка 30 боеприпасов выпустили украинские военные по территории Белгородской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В четверг глава региона опубликовал статистику обстрелов региона за 20 декабря. Украинские военные обстреляли четыре приграничных района 29 снарядами, включая сброшенные с БПЛА взрывное устройство и осколочный боеприпас. Кроме того, сбит украинский беспилотник, а также зафиксирована атака посредством дрона-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших за отчетный день нет, фрагментами сбитого беспилотника поврежден автомобиль. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. На МАПП "Нехотеевка" с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА противника. Никто не пострадал. В результате падения фрагментов поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский", – написал Гладков.По его информации, в Грайворонском округе зафиксировано шесть прилетов после минометного обстрела окраины села Заречье-Второе. По территории между селами Пороз и Рождественка выпущено два минометных снаряда. "В Краснояружском районе в селе Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Также на окраине села с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий", – уточнил Гладков. В Шебекинском округе, по данным губернатора, выпущено три минометных снаряда по селу Середа и семь – по селу Белянка. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили за сутки около 30 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 29 боеприпасов
БЕЛГОРОД, 21 дек - РИА Новости.
Порядка 30 боеприпасов выпустили украинские военные по территории Белгородской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В четверг глава региона опубликовал статистику обстрелов региона за 20 декабря. Украинские военные обстреляли четыре приграничных района 29 снарядами, включая сброшенные с БПЛА взрывное устройство и осколочный боеприпас. Кроме того, сбит украинский беспилотник, а также зафиксирована атака посредством дрона-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших за отчетный день нет, фрагментами сбитого беспилотника поврежден автомобиль.
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
"В Белгородском районе
по селу Журавлевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. На МАПП "Нехотеевка" с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА противника. Никто не пострадал. В результате падения фрагментов поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский", – написал Гладков.
По его информации, в Грайворонском округе зафиксировано шесть прилетов после минометного обстрела окраины села Заречье-Второе. По территории между селами Пороз и Рождественка выпущено два минометных снаряда.
"В Краснояружском районе в селе Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Также на окраине села с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий", – уточнил Гладков.
В Шебекинском округе, по данным губернатора, выпущено три минометных снаряда по селу Середа и семь – по селу Белянка.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине