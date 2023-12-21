https://ria.ru/20231221/ski-pass-1917187233.html

Названа стоимость единого ски-пасса на горные курорты Сочи

Названа стоимость единого ски-пасса на горные курорты Сочи - РИА Новости, 21.12.2023

Названа стоимость единого ски-пасса на горные курорты Сочи

Продажи единого ски-пасса на горные курорты Сочи стартуют 23 декабря, сообщил курорт "Роза Хутор" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:23

2023-12-21T14:23

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Продажи единого ски-пасса на горные курорты Сочи стартуют 23 декабря, сообщил курорт "Роза Хутор" в своем телеграм-канале.В новом зимнем сезоне 23/24 можно будет получить единый ски-пасс на всех комплексах: "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна".На выбор гостям предлагается несколько тарифов, различающихся по продолжительности действия билета. Сезонный ски-пасс распространяется и на дневное, и на вечернее катание. Дневной действует один день с момента открытия до 16:00 часов. Есть также абонементы от двух до восьми дней на дневное катание. Чем больше дней в тарифе, тем ниже стоимость дня катания.Согласно сайту "Единый ски-пасс", цена за день катания для взрослых колеблется от 4700 до 6300 рублей в зависимости от сезона. Для детей – от 2500 до 3300 рублей. За семидневный ски-пасс придется заплатить от 27 000 до 34 700 рублей и от 13 600 до 17 500 соответственно. Стоимость сезонных абонементов – 72 600 для взрослых и 34 600 для детей.Единый ски-пасс можно приобрести в кассах всех трех курортов. По единому ски-пассу будут доступны все открытые в день катания трассы. Таким образом, по одному билету можно получить доступ к 173 километрам трасс. Так, на курорте "Роза Хутор" их протяженность составляет 105 километров, в "Газпроме" (Лаура и Альпика) — более 45 километров, "Красной Поляне" — 30 километров.

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