Рейтинг@Mail.ru
Названа стоимость единого ски-пасса на горные курорты Сочи - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:23 21.12.2023 (обновлено: 14:24 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/ski-pass-1917187233.html
Названа стоимость единого ски-пасса на горные курорты Сочи
Названа стоимость единого ски-пасса на горные курорты Сочи - РИА Новости, 21.12.2023
Названа стоимость единого ски-пасса на горные курорты Сочи
Продажи единого ски-пасса на горные курорты Сочи стартуют 23 декабря, сообщил курорт "Роза Хутор" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:23
2023-12-21T14:24
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
роза хутор
газпром
красная поляна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6e52f684a11ac83b41111f853cdfdf3f.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Продажи единого ски-пасса на горные курорты Сочи стартуют 23 декабря, сообщил курорт "Роза Хутор" в своем телеграм-канале.В новом зимнем сезоне 23/24 можно будет получить единый ски-пасс на всех комплексах: "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна".На выбор гостям предлагается несколько тарифов, различающихся по продолжительности действия билета. Сезонный ски-пасс распространяется и на дневное, и на вечернее катание. Дневной действует один день с момента открытия до 16:00 часов. Есть также абонементы от двух до восьми дней на дневное катание. Чем больше дней в тарифе, тем ниже стоимость дня катания.Согласно сайту "Единый ски-пасс", цена за день катания для взрослых колеблется от 4700 до 6300 рублей в зависимости от сезона. Для детей – от 2500 до 3300 рублей. За семидневный ски-пасс придется заплатить от 27 000 до 34 700 рублей и от 13 600 до 17 500 соответственно. Стоимость сезонных абонементов – 72 600 для взрослых и 34 600 для детей.Единый ски-пасс можно приобрести в кассах всех трех курортов. По единому ски-пассу будут доступны все открытые в день катания трассы. Таким образом, по одному билету можно получить доступ к 173 километрам трасс. Так, на курорте "Роза Хутор" их протяженность составляет 105 километров, в "Газпроме" (Лаура и Альпика) — более 45 километров, "Красной Поляне" — 30 километров.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
сочи
красная поляна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b47230cc113a1ff5d9e59824c2ba14cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, роза хутор, газпром, красная поляна, сноуборд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна, Сноуборд
Названа стоимость единого ски-пасса на горные курорты Сочи

Продажи единого ски-пасса на горные курорты Сочи стартуют 23 декабря

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Продажи единого ски-пасса на горные курорты Сочи стартуют 23 декабря, сообщил курорт "Роза Хутор" в своем телеграм-канале.
В новом зимнем сезоне 23/24 можно будет получить единый ски-пасс на всех комплексах: "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна".

На выбор гостям предлагается несколько тарифов, различающихся по продолжительности действия билета. Сезонный ски-пасс распространяется и на дневное, и на вечернее катание. Дневной действует один день с момента открытия до 16:00 часов. Есть также абонементы от двух до восьми дней на дневное катание. Чем больше дней в тарифе, тем ниже стоимость дня катания.
Согласно сайту "Единый ски-пасс", цена за день катания для взрослых колеблется от 4700 до 6300 рублей в зависимости от сезона. Для детей – от 2500 до 3300 рублей. За семидневный ски-пасс придется заплатить от 27 000 до 34 700 рублей и от 13 600 до 17 500 соответственно. Стоимость сезонных абонементов – 72 600 для взрослых и 34 600 для детей.

Единый ски-пасс можно приобрести в кассах всех трех курортов. По единому ски-пассу будут доступны все открытые в день катания трассы. Таким образом, по одному билету можно получить доступ к 173 километрам трасс. Так, на курорте "Роза Хутор" их протяженность составляет 105 километров, в "Газпроме" (Лаура и Альпика) — более 45 километров, "Красной Поляне" — 30 километров.
Девушка на курорте Гора соболиная
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России
10 ноября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСочиРоза ХуторГазпромКрасная ПолянаСноуборд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала