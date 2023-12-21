https://ria.ru/20231221/siriuskursy-1917209670.html

"Сириус.Курсы" вместе с ВТБ познакомят школьников с ИИ в финтехе

"Сириус.Курсы" вместе с ВТБ познакомят школьников с ИИ в финтехе - РИА Новости, 21.12.2023

"Сириус.Курсы" вместе с ВТБ познакомят школьников с ИИ в финтехе

ВТБ в рамках курса "Знакомство с искусственным интеллектом" онлайн-школы дополнительного образования "Сириус.Курсы" расскажет о применении технологий ИИ в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:33

2023-12-21T14:33

2023-12-21T21:33

общество

втб

образовательный центр "сириус"

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ВТБ в рамках курса "Знакомство с искусственным интеллектом" онлайн-школы дополнительного образования "Сириус.Курсы" расскажет о применении технологий ИИ в финтехе, сообщает банк. "Знакомство с искусственным интеллектом" — один из курсов цикла по ИИ, который реализуется в "Сириусе" в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика". Материалы курса рассчитаны на учеников 7–11 классов, которые только начинают погружаться в тему искусственного интеллекта. "В рамках курса мы постарались показать, что ИИ — это не только увлекательное путешествие в мир высоких технологий, основанных на достижениях в фундаментальных науках, но и возможность изменить к лучшему жизнь каждого из нас путем его осознанного применения. Искусственный интеллект приходит почти в каждый банковский процесс, приобретая формат советника", — пояснил начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения департамента анализа данных и моделирования – вице-президент ВТБ Денис Суржко, его слова приводит пресс-служба банка. По словам руководителя отдела аналитики АНО "Сириус.Курсы", преподавателя дистанционных курсов по ИИ Александра Садовникова, курс позволит слушателям получить комплексное представление не только об уже существующих разработках, но и вызовах, которые стоят перед исследователями в области ИИ. Школьники смогут понять, насколько им интересно развиваться в этой сфере в будущем, и, возможно, определиться с направлением профессионального развития. "Сириус.Курсы" — онлайн-школа дополнительного образования Центра "Сириус". В онлайн-школе доступны бесплатные курсы по математике, информатике, физике, химии, биологии, лингвистике, искусственному интеллекту. Ученики самостоятельно выстраивают индивидуальную траекторию, определяют темп и удобное время учебы. В онлайн-школе могут учиться школьники, учителя, студенты вузов и все, кто хочет изучить предмет за пределами школьной программы. Авторы курсов — ученые и популяризаторы науки, преподаватели ведущих школ и вузов страны, педагоги Образовательного центра "Сириус".

https://ria.ru/20231212/vtb-1915369445.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, втб, образовательный центр "сириус"