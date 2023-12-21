В Ивано-Франковске на Украине советскую символику убрали с братских могил
В Ивано-Франковске на Украине советскую символику демонтировали с братских могил
© iStock.com / V&G StudioВид на Ивано-Франковск
© iStock.com / V&G Studio
Вид на Ивано-Франковск. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Советскую символику демонтировали с братских могил солдат Красной Армии в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщает украинский Telegram-канал "Деколонизация. Украина".
Речь идет о двух памятниках, установленных на мемориальном и гражданском кладбищах. "В Ивано-Франковске (на братской могиле воинов Красной армии, расположенной на воинском участке гражданского кладбища - ред.) демонтировали изображение советскому солдату. Также (на мемориальном кладбище - ред.) демонтированы доски с надписями о "Героях советского союза", - говорится в сообщениях, которые проиллюстрированы фотографиями постаментов.
Доски с надписями "Героям Советского Союза" были установлены на памятнике полковнику Николаю Гаркуше и лейтенанту Тимофею Симакову, которые участвовали в освобождении города в 1944 году.
Кроме того, как передает канал, власти демонтировали пятиконечную звезду с вечного огня у железнодорожного вокзала.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последние годы власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.