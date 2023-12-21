https://ria.ru/20231221/simvolika-1917357270.html

В Ивано-Франковске на Украине советскую символику убрали с братских могил

В Ивано-Франковске на Украине советскую символику убрали с братских могил - РИА Новости, 21.12.2023

В Ивано-Франковске на Украине советскую символику убрали с братских могил

Советскую символику демонтировали с братских могил солдат Красной Армии в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщает украинский Telegram-канал "Деколонизация. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T22:11

2023-12-21T22:11

2023-12-21T22:12

в мире

украина

сергей лавров

ивано-франковск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847088071_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_0daf9937f3d7c4c0e0d100ad0428ab72.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Советскую символику демонтировали с братских могил солдат Красной Армии в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщает украинский Telegram-канал "Деколонизация. Украина". Речь идет о двух памятниках, установленных на мемориальном и гражданском кладбищах. "В Ивано-Франковске (на братской могиле воинов Красной армии, расположенной на воинском участке гражданского кладбища - ред.) демонтировали изображение советскому солдату. Также (на мемориальном кладбище - ред.) демонтированы доски с надписями о "Героях советского союза", - говорится в сообщениях, которые проиллюстрированы фотографиями постаментов. Доски с надписями "Героям Советского Союза" были установлены на памятнике полковнику Николаю Гаркуше и лейтенанту Тимофею Симакову, которые участвовали в освобождении города в 1944 году. Кроме того, как передает канал, власти демонтировали пятиконечную звезду с вечного огня у железнодорожного вокзала. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последние годы власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231121/simvolika-1910937584.html

украина

ивано-франковск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сергей лавров, ивано-франковск, россия