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В Ивано-Франковске на Украине советскую символику убрали с братских могил - РИА Новости, 21.12.2023
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22:11 21.12.2023 (обновлено: 22:12 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/simvolika-1917357270.html
В Ивано-Франковске на Украине советскую символику убрали с братских могил
В Ивано-Франковске на Украине советскую символику убрали с братских могил - РИА Новости, 21.12.2023
В Ивано-Франковске на Украине советскую символику убрали с братских могил
Советскую символику демонтировали с братских могил солдат Красной Армии в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщает украинский Telegram-канал "Деколонизация. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:11
2023-12-21T22:12
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Советскую символику демонтировали с братских могил солдат Красной Армии в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщает украинский Telegram-канал "Деколонизация. Украина". Речь идет о двух памятниках, установленных на мемориальном и гражданском кладбищах. "В Ивано-Франковске (на братской могиле воинов Красной армии, расположенной на воинском участке гражданского кладбища - ред.) демонтировали изображение советскому солдату. Также (на мемориальном кладбище - ред.) демонтированы доски с надписями о "Героях советского союза", - говорится в сообщениях, которые проиллюстрированы фотографиями постаментов. Доски с надписями "Героям Советского Союза" были установлены на памятнике полковнику Николаю Гаркуше и лейтенанту Тимофею Симакову, которые участвовали в освобождении города в 1944 году. Кроме того, как передает канал, власти демонтировали пятиконечную звезду с вечного огня у железнодорожного вокзала. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последние годы власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, сергей лавров, ивано-франковск, россия
В мире, Украина, Сергей Лавров, Ивано-Франковск, Россия
В Ивано-Франковске на Украине советскую символику убрали с братских могил

В Ивано-Франковске на Украине советскую символику демонтировали с братских могил

© iStock.com / V&G StudioВид на Ивано-Франковск
Вид на Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© iStock.com / V&G Studio
Вид на Ивано-Франковск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Советскую символику демонтировали с братских могил солдат Красной Армии в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщает украинский Telegram-канал "Деколонизация. Украина".
Речь идет о двух памятниках, установленных на мемориальном и гражданском кладбищах. "В Ивано-Франковске (на братской могиле воинов Красной армии, расположенной на воинском участке гражданского кладбища - ред.) демонтировали изображение советскому солдату. Также (на мемориальном кладбище - ред.) демонтированы доски с надписями о "Героях советского союза", - говорится в сообщениях, которые проиллюстрированы фотографиями постаментов.
Доски с надписями "Героям Советского Союза" были установлены на памятнике полковнику Николаю Гаркуше и лейтенанту Тимофею Симакову, которые участвовали в освобождении города в 1944 году.
Кроме того, как передает канал, власти демонтировали пятиконечную звезду с вечного огня у железнодорожного вокзала.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последние годы власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Днепропетровской области демонтируют символику с мемориала воинам СССР
21 ноября, 23:14
 
В миреУкраинаСергей ЛавровИвано-ФранковскРоссия
 
 
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