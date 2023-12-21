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На Камчатке экс-замначальника колонии получил штраф за взятку

На Камчатке экс-замначальника колонии получил штраф за взятку - РИА Новости, 21.12.2023

На Камчатке экс-замначальника колонии получил штраф за взятку

Суд на Камчатке приговорил к штрафу бывшего заместителя начальника колонии, который признан виновным в получении взятки и служебном подлоге, сообщила... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T00:28

2023-12-21T00:28

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек – РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил к штрафу бывшего заместителя начальника колонии, который признан виновным в получении взятки и служебном подлоге, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю. "Бывший заместитель начальника исправительной колонии № 6 УФСИН России по Камчатскому краю признан виновным в получении взятки в значительном размере, а также совершении служебного подлога (ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 292 УК РФ). В2022 году организовал преступную схему путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений об условиях поставки товаров для нужд учреждения", - говорится в сообщении. В том числе, зная о том, что индивидуальный предприниматель осуществляет поставку ИК товаров в рамках госзакупок, дважды потребовал от него включить в приложения к госконтрактам заведомо ложные сведения о поставке 500 единиц продовольственной продукции, приобретение которой фактически не планировалось. Также обвиняемый потребовал внести в официальные документы ложные сведения о поставке учреждению строительного материала, который фактически не приобретали. За это он получил от предпринимателя-поставщика взятку в 118 тысяч рублей. Все это повлекло ущерб исправительной колонии в размере 151 тысячи рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на 4 года.

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россия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия