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Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером

Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером - РИА Новости, 21.12.2023

Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена сравнил высказывания экс-главы государства и его главного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа с речами РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:34

2023-12-21T15:34

2023-12-21T15:34

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Джо Байдена сравнил высказывания экс-главы государства и его главного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа с речами лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Соответствующее сообщение с подписью "Это не совпадение" опубликовано в аккаунте штаба Байдена в соцсети Х. В опубликованном там же изображении штаб Байдена сопоставил высказывания Трампа о мигрантах, которые якобы "отравляют кровь" США, и речи Гитлера о "загрязнении крови". Также штаб Байдена сравнил фразу Трампа о внутренних врагах США с высказыванием Гитлера о необходимости признать наличие внутреннего врага в Германии. Как отмечает издание Politico, подобные действия штаба Байдена давно стали обыденной практикой, направленной на дискредитацию Трампа. Как подчеркивает издание, хотя сам Байден и избегал ранее сравнения Трампа с нацистским лидером в своих речах, 19 декабря во время мероприятий по сбору средств на предвыборную кампанию президент заявил, что речи бывшего хозяина Белого дома напоминают высказывания, "исходившие из Германии в 30-е годы". В свою очередь телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей предвыборного штаба Байдена сообщил, что они до сих пор рассматривают варианты, как лучше преподнести гражданам последствия возвращения Трампа в Белый дом. При этом им приходится быть аккуратными в формулировках, чтобы не переусердствовать и не отпугнуть потенциальных избирателей громкими заявлениями. Сам Трамп ранее призвал не смеяться над умственными способностями Байдена, которому уже 81 год. При этом он не стал отрицать, что сам часто пародирует Байдена на митингах, изображая как нынешний президент США не может покинуть сцену после выступлений. Демократы не впервые сравнивают Трампа с Гитлером. В частности, в ноябре бывший госсекретарь США Хилари Клинтон провела параллель с Гитлером, говоря о возможной победе Трампа на выборах в 2024 году. Сам Трамп однако заявлял, что никогда не читал книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (В РФ книга признана экстремистским материалом по решению Кировского районного суда Уфы в 2010 году и внесена в федеральный список экстремистских материалов), а также обещал не стать диктатором в случае победы на выборах. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20231221/tramp-1917117268.html

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в мире, сша, германия, россия, дональд трамп, politico, джо байден, адольф гитлер