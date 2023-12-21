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Машков, Лысенко и Жога рассказали, как стали сопредседателями штаба Путина - РИА Новости, 21.12.2023
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12:41 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/shtab-1917179510.html
Машков, Лысенко и Жога рассказали, как стали сопредседателями штаба Путина
Машков, Лысенко и Жога рассказали, как стали сопредседателями штаба Путина - РИА Новости, 21.12.2023
Машков, Лысенко и Жога рассказали, как стали сопредседателями штаба Путина
Худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики, полковник Артем Жога и главврач... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:41
2023-12-21T12:41
россия
политика
владимир путин
марьяна лысенко
артем жога
владимир машков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко рассказали, что президент РФ Владимир Путин лично предложил им стать сопредседателями его избирательного штаба. Машков рассказал, что Путин позвонил ему лично. "Все граждане России, мне кажется, думают: вот позвонит им президент или нет. Вот у меня произошло такое. Мне позвонил президент. Поблагодарил за то, что мы делаем - как раз это было после нашей встречи в избирательном штабе инициативой группы, и предложил стать сопредседателем его штаба. Для меня это большая честь, большая ответственность поддержать нашего президента", - заявил он журналистам. Жога в свою очередь тоже вспомнил, что ему поступил звонок с соответствующим предложением. "Когда я узнал, какие мои коллеги, я, конечно же, обрадовался, это честь работать с такими людьми... Владимир Владимирович предложил, я не мог отказаться", - сказал он. Лысенко рассказала, что получила предложение от Путина в Кремле, после церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Именно там Жога обратился к Путину с вопросом об участии в выборах-2024, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок. "Это большая гордость для меня и честь", - заметила она. Сопредседатели штаба также заверили, что их занятость в предвыборной кампании не повлияет на их основную работу. Лысенко отметила, что главврачи больниц "привычные к работе 24/7", к тому же она всегда занималась общественной работой, совмещая её с карьерой и семьёй. "Безусловно, найдётся ресурс временной", - пообещала она. Жога в свою очередь рассказал, что так как основное место его работы находится в Донецке, он планирует взять отпуск за свой счёт и "максимально заниматься делами штаба" : посещать регионы, встречаться с военнослужащими и другими силовыми структурами, посещать бойцов в госпиталях. "По надобности, когда нужно будет провести сессию, буду возвращаться на два-три дня из отпуска и опять уходить в отпуск, выезжать в регионы, проводить встречи, работать и общаться с людьми", - сказал он журналистам. Машков отметил, что его профессия "настолько динамична, что она позволяет перемещаться в пространстве с максимальной скоростью". " Это дело привычное. Это очень радостный и очень правильный момент в нашей жизни", - заявил он.
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россия, политика, владимир путин, марьяна лысенко, артем жога, владимир машков
Россия, Политика, Владимир Путин, Марьяна Лысенко, Артем Жога, Владимир Машков
Машков, Лысенко и Жога рассказали, как стали сопредседателями штаба Путина

Путин сам предложил стать сопредседателями своего штаба Машкову, Лысенко и Жоге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДействующий президент РФ Владимир Путин подает документы в Центральной избирательной комиссии РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года
Действующий президент РФ Владимир Путин подает документы в Центральной избирательной комиссии РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Действующий президент РФ Владимир Путин подает документы в Центральной избирательной комиссии РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко рассказали, что президент РФ Владимир Путин лично предложил им стать сопредседателями его избирательного штаба.
Машков рассказал, что Путин позвонил ему лично.
"Все граждане России, мне кажется, думают: вот позвонит им президент или нет. Вот у меня произошло такое. Мне позвонил президент. Поблагодарил за то, что мы делаем - как раз это было после нашей встречи в избирательном штабе инициативой группы, и предложил стать сопредседателем его штаба. Для меня это большая честь, большая ответственность поддержать нашего президента", - заявил он журналистам.
Жога в свою очередь тоже вспомнил, что ему поступил звонок с соответствующим предложением.
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"Когда я узнал, какие мои коллеги, я, конечно же, обрадовался, это честь работать с такими людьми... Владимир Владимирович предложил, я не мог отказаться", - сказал он.
Лысенко рассказала, что получила предложение от Путина в Кремле, после церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Именно там Жога обратился к Путину с вопросом об участии в выборах-2024, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок.
"Это большая гордость для меня и честь", - заметила она.
Сопредседатели штаба также заверили, что их занятость в предвыборной кампании не повлияет на их основную работу.
Лысенко отметила, что главврачи больниц "привычные к работе 24/7", к тому же она всегда занималась общественной работой, совмещая её с карьерой и семьёй.
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"Безусловно, найдётся ресурс временной", - пообещала она.
Жога в свою очередь рассказал, что так как основное место его работы находится в Донецке, он планирует взять отпуск за свой счёт и "максимально заниматься делами штаба" : посещать регионы, встречаться с военнослужащими и другими силовыми структурами, посещать бойцов в госпиталях.
"По надобности, когда нужно будет провести сессию, буду возвращаться на два-три дня из отпуска и опять уходить в отпуск, выезжать в регионы, проводить встречи, работать и общаться с людьми", - сказал он журналистам.
Машков отметил, что его профессия "настолько динамична, что она позволяет перемещаться в пространстве с максимальной скоростью".
" Это дело привычное. Это очень радостный и очень правильный момент в нашей жизни", - заявил он.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря, 14:42
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
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