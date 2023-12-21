https://ria.ru/20231221/shpionazh-1917122037.html

Осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил США в том, что его бросили

Осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил США в том, что его бросили - РИА Новости, 21.12.2023

Осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил США в том, что его бросили

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя "брошенным" властями США, а также считает решение американских властей не... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T05:33

2023-12-21T05:33

2023-12-21T06:07

сша

россия

москва

пол уилан

эван гершкович

виктор бут

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

би-би-си

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя "брошенным" властями США, а также считает решение американских властей не включать его в последние сделки по обмену заключенными "серьезным предательством". Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. "Я знаю, что у США есть самые разные предложения, но они не те, чего хотят русские. Поэтому они (власти США - ред.) ... перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит", - заявил Уилан во время телефонного интервью телеканалу Би-би-си. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжают "очень активно работать" над возвращением из российского заключения американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Власти США минувшей осенью утверждали, что сделали недавно очередное серьезное предложение на этот счет России, но та якобы его отвергла. В Москве это отрицают. Как утверждает Уилан, его хотели отправить в США в обмен на осужденного за торговлю оружием Виктора Бута, и, согласно телеканалу, бывший в то время президентом США Дональд Трамп "все время говорил нет". "Очень неприятно осознавать, что они (США - ред.) ... практически бросили меня здесь. Каждый раз мое дело отходит в конец очереди. Они как бы просто оставляют меня позади", - подчеркнул Уилан, добавив, что данные обещания США по поводу его освобождения "оказались пустыми". ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике". В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.

https://ria.ru/20231213/shpionazh-1915635297.html

https://ria.ru/20231204/shpionazh-1913528386.html

https://ria.ru/20231123/polsha-1911244129.html

сша

россия

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