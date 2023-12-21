https://ria.ru/20231221/shkolnitsa-1917271897.html

Путин созвонился со школьницей, желание которой пообещал исполнить

Путин созвонился со школьницей, желание которой пообещал исполнить - РИА Новости, 21.12.2023

Путин созвонился со школьницей, желание которой пообещал исполнить

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Ксюшей, которая в рамках акции "Елка желаний" хотела попробовать себя в журналистике, спросил о РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:36

2023-12-21T16:36

2023-12-21T17:58

общество

россия

владимир путин

елка желаний

новый год

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Ксюшей, которая в рамках акции "Елка желаний" хотела попробовать себя в журналистике, спросил о ее стажировке и дал советы по поводу будущей профессии. Путин ранее принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он обещал, что исполнит три детских желания - поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж. Президент в четверг даже прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы выяснить, как проходит исполнение желания семиклассницы Ксюши, которая хотела побыть ведущей новостей. Он позвонил девочке, спросил, как проходит стажировка и чем ее привлекает журналистика. Ксюша рассказала, что она сама открытая и общительная, ей нравится работа на телевидении, работа с людьми. "Мне комфортно работать с камерами, с текстом. Я думаю, что это как раз мое", - пояснила она. Школьница назвала журналистику очень важной сферой, отметила, что ей хочется подавать какую-то важную информацию. "Вот-вот-вот, мы сейчас подходим к самому главному. Ты сейчас очень правильные слова сказала, ключевые – подавать важную информацию. Важно правдиво это делать, честно, открыто, прозрачно, так, чтобы люди, для которых ты будешь это делать, были реально в курсе происходящих событий и могли сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации, о которой ты сейчас сказала", - посоветовал Путин.Вся семья – мама, папа и братья – сидели рядом с девочкой во время телефонного разговора с президентом. Путин немного поговорил и с родителями, спросил, как проходит стажировка дочери в Останкино и нужно ли сделать что-то еще. Девочка поделилась впечатлениями от своей первой стажировки: "Все супер". Она рассказала, что работала в нескольких студиях и получила много опыта."Учишься, я так понимаю, хорошо – на хорошо и отлично? У тебя есть все шансы поступить в очень хорошее, престижное учебное заведение. Тем более, что ты уже начинаешь осваивать профессию", - отметил Путин.Ксюша передала президенту приветы от друзей, знакомых, классной руководительницы и директора школы. "Всем им передай ответную шайбу – самые наилучшие пожелания от меня", - попросил Путин. Президент пожелал школьнице успехов в учебе и в исполнении ее мечты. После этого он вернулся к заседанию совета по стратегическому развитию. Но перед тем, как дать слово главе Минпромторга Денису Мантурову, упомянул о беседе со школьницей. "Вам всем привет от Ксюши. Она будет журналистом и будет освещать в будущем вашу работу. Обещала объективно делать это, объективно", - успокоил он участников совета.

https://ria.ru/20231218/mechta-1916585523.html

https://ria.ru/20231216/mechta-1916203731.html

https://ria.ru/20231218/elka-1916556722.html

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Разговор Путина со школьницей Ксюшей в рамках акции "Елка желаний" Разговор Путина со школьницей Ксюшей в рамках акции "Елка желаний" 2023-12-21T16:36 true PT5M03S

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, елка желаний, новый год