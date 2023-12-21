https://ria.ru/20231221/shkolnitsa-1917271897.html
Путин созвонился со школьницей, желание которой пообещал исполнить
Путин созвонился со школьницей, желание которой пообещал исполнить - РИА Новости, 21.12.2023
Путин созвонился со школьницей, желание которой пообещал исполнить
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Ксюшей, которая в рамках акции "Елка желаний" хотела попробовать себя в журналистике, спросил о РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:36
2023-12-21T16:36
2023-12-21T17:58
общество
россия
владимир путин
елка желаний
новый год
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Ксюшей, которая в рамках акции "Елка желаний" хотела попробовать себя в журналистике, спросил о ее стажировке и дал советы по поводу будущей профессии. Путин ранее принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он обещал, что исполнит три детских желания - поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж. Президент в четверг даже прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы выяснить, как проходит исполнение желания семиклассницы Ксюши, которая хотела побыть ведущей новостей. Он позвонил девочке, спросил, как проходит стажировка и чем ее привлекает журналистика. Ксюша рассказала, что она сама открытая и общительная, ей нравится работа на телевидении, работа с людьми. "Мне комфортно работать с камерами, с текстом. Я думаю, что это как раз мое", - пояснила она. Школьница назвала журналистику очень важной сферой, отметила, что ей хочется подавать какую-то важную информацию. "Вот-вот-вот, мы сейчас подходим к самому главному. Ты сейчас очень правильные слова сказала, ключевые – подавать важную информацию. Важно правдиво это делать, честно, открыто, прозрачно, так, чтобы люди, для которых ты будешь это делать, были реально в курсе происходящих событий и могли сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации, о которой ты сейчас сказала", - посоветовал Путин.Вся семья – мама, папа и братья – сидели рядом с девочкой во время телефонного разговора с президентом. Путин немного поговорил и с родителями, спросил, как проходит стажировка дочери в Останкино и нужно ли сделать что-то еще. Девочка поделилась впечатлениями от своей первой стажировки: "Все супер". Она рассказала, что работала в нескольких студиях и получила много опыта."Учишься, я так понимаю, хорошо – на хорошо и отлично? У тебя есть все шансы поступить в очень хорошее, престижное учебное заведение. Тем более, что ты уже начинаешь осваивать профессию", - отметил Путин.Ксюша передала президенту приветы от друзей, знакомых, классной руководительницы и директора школы. "Всем им передай ответную шайбу – самые наилучшие пожелания от меня", - попросил Путин. Президент пожелал школьнице успехов в учебе и в исполнении ее мечты. После этого он вернулся к заседанию совета по стратегическому развитию. Но перед тем, как дать слово главе Минпромторга Денису Мантурову, упомянул о беседе со школьницей. "Вам всем привет от Ксюши. Она будет журналистом и будет освещать в будущем вашу работу. Обещала объективно делать это, объективно", - успокоил он участников совета.
https://ria.ru/20231218/mechta-1916585523.html
https://ria.ru/20231216/mechta-1916203731.html
https://ria.ru/20231218/elka-1916556722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917294114_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c3651f5f0e6e73278ac60a6f44f4e554.jpg
Разговор Путина со школьницей Ксюшей в рамках акции "Елка желаний"
Разговор Путина со школьницей Ксюшей в рамках акции "Елка желаний"
2023-12-21T16:36
true
PT5M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, елка желаний, новый год
Общество, Россия, Владимир Путин, Елка желаний, Новый год
Путин созвонился со школьницей, желание которой пообещал исполнить
Путин дал советы школьнице Ксюше, которая хотела попробовать себя в журналистике
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Ксюшей, которая в рамках акции "Елка желаний" хотела попробовать себя в журналистике, спросил о ее стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.
Путин ранее принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он обещал, что исполнит три детских желания - поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал
и посетить Эрмитаж.
Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Президент в четверг даже прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы выяснить, как проходит исполнение желания семиклассницы Ксюши, которая хотела побыть ведущей новостей.
Он позвонил девочке, спросил, как проходит стажировка и чем ее привлекает журналистика. Ксюша рассказала, что она сама открытая и общительная, ей нравится работа на телевидении, работа с людьми. "Мне комфортно работать с камерами, с текстом. Я думаю, что это как раз мое", - пояснила она. Школьница назвала журналистику очень важной сферой, отметила, что ей хочется подавать какую-то важную информацию.
"Вот-вот-вот, мы сейчас подходим к самому главному. Ты сейчас очень правильные слова сказала, ключевые – подавать важную информацию. Важно правдиво это делать, честно, открыто, прозрачно, так, чтобы люди, для которых ты будешь это делать, были реально в курсе происходящих событий и могли сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации, о которой ты сейчас сказала", - посоветовал Путин.
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Вся семья – мама, папа и братья – сидели рядом с девочкой во время телефонного разговора с президентом. Путин немного поговорил и с родителями, спросил, как проходит стажировка дочери в Останкино и нужно ли сделать что-то еще. Девочка поделилась впечатлениями от своей первой стажировки: "Все супер". Она рассказала, что работала в нескольких студиях и получила много опыта.
"Учишься, я так понимаю, хорошо – на хорошо и отлично? У тебя есть все шансы поступить в очень хорошее, престижное учебное заведение. Тем более, что ты уже начинаешь осваивать профессию", - отметил Путин.
Ксюша передала президенту приветы от друзей, знакомых, классной руководительницы и директора школы. "Всем им передай ответную шайбу – самые наилучшие пожелания от меня", - попросил Путин. Президент пожелал школьнице успехов в учебе и в исполнении ее мечты. После этого он вернулся к заседанию совета по стратегическому развитию. Но перед тем, как дать слово главе Минпромторга Денису Мантурову, упомянул о беседе со школьницей. "Вам всем привет от Ксюши. Она будет журналистом и будет освещать в будущем вашу работу. Обещала объективно делать это, объективно", - успокоил он участников совета.
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