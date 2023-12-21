https://ria.ru/20231221/shkolnik-1917116751.html
СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из "Слова пацана"
СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из "Слова пацана" - РИА Новости, 21.12.2023
СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из "Слова пацана"
Следователи начали проверку после размещения в соцсетях видеоролика, на котором школьники избивают и унижают подростка в школе Уссурийска Приморского края,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T03:16
2023-12-21T03:16
2023-12-21T05:50
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после размещения в соцсетях видеоролика, на котором школьники избивают и унижают подростка в школе Уссурийска Приморского края, сообщил РИА Новости представитель главка СК.На странице "ВКонтакте" "Городовой. Уссурийск" размещено видео, на котором несколько подростков окружают стоящего в углу школьника, один из них начинает бить мальчика в лицо, пока не вмешивается женщина. На следующих кадрах, предположительно, тот же пострадавший стоит на улице на коленях в снегу, снимающий видео унижает его, заставляя повторять оскорбления в свой адрес. В ролике играет саундтрек к сериалу "Слово пацана". В паблике отмечается, что школьники из Уссурийска сделали клип из видео с издевательствами."Проводится проверка", - сказал собеседник.Позже в ведомстве уточнили, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
https://ria.ru/20231220/zhargonizmy-1916857997.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уссурийск, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из "Слова пацана"
СК Приморья проверяет видео с избиением школьника под музыку из "Слова пацана"
ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после размещения в соцсетях видеоролика, на котором школьники избивают и унижают подростка в школе Уссурийска Приморского края, сообщил РИА Новости представитель главка СК.
На странице "ВКонтакте" "Городовой. Уссурийск" размещено видео, на котором несколько подростков окружают стоящего в углу школьника, один из них начинает бить мальчика в лицо, пока не вмешивается женщина. На следующих кадрах, предположительно, тот же пострадавший стоит на улице на коленях в снегу, снимающий видео унижает его, заставляя повторять оскорбления в свой адрес. В ролике играет саундтрек к сериалу "Слово пацана". В паблике отмечается, что школьники из Уссурийска сделали клип из видео с издевательствами.
"Проводится проверка", - сказал собеседник.
Позже в ведомстве уточнили, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
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