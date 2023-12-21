https://ria.ru/20231221/shkolnik-1917116751.html

СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из "Слова пацана"

СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из "Слова пацана" - РИА Новости, 21.12.2023

СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из "Слова пацана"

Следователи начали проверку после размещения в соцсетях видеоролика, на котором школьники избивают и унижают подростка в школе Уссурийска Приморского края,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T03:16

2023-12-21T03:16

2023-12-21T05:50

происшествия

уссурийск

приморский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после размещения в соцсетях видеоролика, на котором школьники избивают и унижают подростка в школе Уссурийска Приморского края, сообщил РИА Новости представитель главка СК.На странице "ВКонтакте" "Городовой. Уссурийск" размещено видео, на котором несколько подростков окружают стоящего в углу школьника, один из них начинает бить мальчика в лицо, пока не вмешивается женщина. На следующих кадрах, предположительно, тот же пострадавший стоит на улице на коленях в снегу, снимающий видео унижает его, заставляя повторять оскорбления в свой адрес. В ролике играет саундтрек к сериалу "Слово пацана". В паблике отмечается, что школьники из Уссурийска сделали клип из видео с издевательствами."Проводится проверка", - сказал собеседник.Позже в ведомстве уточнили, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).

https://ria.ru/20231220/zhargonizmy-1916857997.html

уссурийск

приморский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)