https://ria.ru/20231221/sheremetevo-1917131431.html

Шереметьево опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря

Шереметьево опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря - РИА Новости, 21.12.2023

Шереметьево опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря

Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года, следует из данных на... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:39

2023-12-21T08:39

2023-12-21T08:39

туризм

новости - туризм

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

краснодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838006863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_982ef6baeddbe0228f9f05aa256902a7.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года, следует из данных на сайте авиагавани. Там указано несколько рейсов "Аэрофлота" с кодом SU. Есть ежедневные, есть – по некоторым дням недели. Время вылета - ночное, утреннее и дневное. Аэропорт "Шереметьево" комментировать информацию не стал. РИА Новости запросило комментарии "Аэрофлота". Международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Сроки начала возобновления полетов в него пока не назывались. РИА Новости в четверг запросило комментарии Росавиации. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20231215/krasnodar-1916021159.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, краснодар