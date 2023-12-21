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Шереметьево опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря - РИА Новости, 21.12.2023
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Туризм
 
08:39 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/sheremetevo-1917131431.html
Шереметьево опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря
Шереметьево опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря - РИА Новости, 21.12.2023
Шереметьево опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря
Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года, следует из данных на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:39
2023-12-21T08:39
туризм
новости - туризм
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
краснодар
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года, следует из данных на сайте авиагавани. Там указано несколько рейсов "Аэрофлота" с кодом SU. Есть ежедневные, есть – по некоторым дням недели. Время вылета - ночное, утреннее и дневное. Аэропорт "Шереметьево" комментировать информацию не стал. РИА Новости запросило комментарии "Аэрофлота". Международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Сроки начала возобновления полетов в него пока не назывались. РИА Новости в четверг запросило комментарии Росавиации. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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новости - туризм, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, краснодар
Туризм, Новости - Туризм, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Краснодар
Шереметьево опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря

Шереметьево опубликовал в расписании рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года, следует из данных на сайте авиагавани.
Там указано несколько рейсов "Аэрофлота" с кодом SU. Есть ежедневные, есть – по некоторым дням недели. Время вылета - ночное, утреннее и дневное. Аэропорт "Шереметьево" комментировать информацию не стал. РИА Новости запросило комментарии "Аэрофлота".
Международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Сроки начала возобновления полетов в него пока не назывались. РИА Новости в четверг запросило комментарии Росавиации.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Самолет Superjet 100 авиакомпании Азимут, совершивший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар. 15 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Тестовый рейс из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Краснодара
15 декабря, 14:03
 
ТуризмНовости - ТуризмШереметьево (аэропорт)АэрофлотКраснодар
 
 
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