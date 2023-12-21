Шереметьево опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря
Шереметьево опубликовал в расписании рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года, следует из данных на сайте авиагавани.
Там указано несколько рейсов "Аэрофлота" с кодом SU. Есть ежедневные, есть – по некоторым дням недели. Время вылета - ночное, утреннее и дневное. Аэропорт "Шереметьево" комментировать информацию не стал. РИА Новости запросило комментарии "Аэрофлота".
Международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Сроки начала возобновления полетов в него пока не назывались. РИА Новости в четверг запросило комментарии Росавиации.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.