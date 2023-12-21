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При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек
При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек - РИА Новости, 21.12.2023
При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в результате ЧП на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает Центральное телевидение Китая со... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:56
2023-12-21T08:56
2023-12-21T11:03
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ПЕКИН, 21 дек — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате ЧП на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти."В результате происшествия погибли 12 человек, еще 13 получили ранения, все раненые были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.Инцидент произошел в среду, в 15:50 (10:50 мск), на угольной шахте Куньюань в городском округе Цзиси, его подробности не сообщаются.На месте идут работы по ликвидации последствий аварии, ее причина выясняется.
https://ria.ru/20231214/kitay-1915682401.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, цзиси
При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек
При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек, еще 13 ранены