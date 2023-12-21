https://ria.ru/20231221/shakhta-1917132425.html

При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек

При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек - РИА Новости, 21.12.2023

При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате ЧП на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает Центральное телевидение Китая со... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:56

2023-12-21T08:56

2023-12-21T11:03

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ПЕКИН, 21 дек — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате ЧП на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти."В результате происшествия погибли 12 человек, еще 13 получили ранения, все раненые были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.Инцидент произошел в среду, в 15:50 (10:50 мск), на угольной шахте Куньюань в городском округе Цзиси, его подробности не сообщаются.На месте идут работы по ликвидации последствий аварии, ее причина выясняется.

https://ria.ru/20231214/kitay-1915682401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, цзиси