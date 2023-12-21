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При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек - РИА Новости, 21.12.2023
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08:56 21.12.2023 (обновлено: 11:03 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/shakhta-1917132425.html
При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек
При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек - РИА Новости, 21.12.2023
При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в результате ЧП на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает Центральное телевидение Китая со... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:56
2023-12-21T11:03
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ПЕКИН, 21 дек — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате ЧП на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти."В результате происшествия погибли 12 человек, еще 13 получили ранения, все раненые были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.Инцидент произошел в среду, в 15:50 (10:50 мск), на угольной шахте Куньюань в городском округе Цзиси, его подробности не сообщаются.На месте идут работы по ликвидации последствий аварии, ее причина выясняется.
https://ria.ru/20231214/kitay-1915682401.html
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в мире, китай, цзиси
В мире, Китай, Цзиси
При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек

При ЧП на шахте в Китае погибли не менее 12 человек, еще 13 ранены

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ПЕКИН, 21 дек — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате ЧП на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.
"В результате происшествия погибли 12 человек, еще 13 получили ранения, все раненые были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в среду, в 15:50 (10:50 мск), на угольной шахте Куньюань в городском округе Цзиси, его подробности не сообщаются.
На месте идут работы по ликвидации последствий аварии, ее причина выясняется.
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