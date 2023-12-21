https://ria.ru/20231221/seriya-1917164520.html

Финальная серия "Слова пацана" отличается от ранее опубликованной версии

Финальная серия "Слова пацана" отличается от ранее опубликованной версии - РИА Новости, 21.12.2023

Финальная серия "Слова пацана" отличается от ранее опубликованной версии

Финальный эпизод сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" отличается от ранее опубликованной в сети пиратской версии, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:42

2023-12-21T11:42

2023-12-21T11:42

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Финальный эпизод сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" отличается от ранее опубликованной в сети пиратской версии, убедился корреспондент РИА Новости. Финальная серия стала доступна на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start 21 декабря в 07.00 мск. Ранее в декабре пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink сообщила о внесении режиссером и сценаристом в финальные эпизоды сериала авторских изменений. Седьмая серия была доработана частично и вышла, как и было запланировано, 14 декабря, а восьмая, финальная серия была переснята. Отмечается, что в официальной финальной серии изменен финал и отдельные фрагменты. Некоторые моменты совпадают по сути и репликам героев, но отличаются локациями. Несколько сцен удалено из официальной версии, также добавлены новые моменты, дополняющие сюжет.

https://ria.ru/20231217/oproverzhenie-1916259188.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, кино и сериалы