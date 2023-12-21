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Финальная серия "Слова пацана" отличается от ранее опубликованной версии
Финальная серия "Слова пацана" отличается от ранее опубликованной версии - РИА Новости, 21.12.2023
Финальная серия "Слова пацана" отличается от ранее опубликованной версии
Финальный эпизод сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" отличается от ранее опубликованной в сети пиратской версии, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:42
2023-12-21T11:42
2023-12-21T11:42
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Финальный эпизод сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" отличается от ранее опубликованной в сети пиратской версии, убедился корреспондент РИА Новости. Финальная серия стала доступна на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start 21 декабря в 07.00 мск. Ранее в декабре пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink сообщила о внесении режиссером и сценаристом в финальные эпизоды сериала авторских изменений. Седьмая серия была доработана частично и вышла, как и было запланировано, 14 декабря, а восьмая, финальная серия была переснята. Отмечается, что в официальной финальной серии изменен финал и отдельные фрагменты. Некоторые моменты совпадают по сути и репликам героев, но отличаются локациями. Несколько сцен удалено из официальной версии, также добавлены новые моменты, дополняющие сюжет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Финальная серия "Слова пацана" отличается от ранее опубликованной версии
Финальная серия "Слова пацана" отличается от ранее опубликованной в Сети версии
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Финальный эпизод сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" отличается от ранее опубликованной в сети пиратской версии, убедился корреспондент РИА Новости.
Финальная серия стала доступна на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start 21 декабря в 07.00 мск.
Ранее в декабре пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink сообщила о внесении режиссером и сценаристом в финальные эпизоды сериала авторских изменений. Седьмая серия была доработана частично и вышла, как и было запланировано, 14 декабря, а восьмая, финальная серия была переснята.
Отмечается, что в официальной финальной серии изменен финал и отдельные фрагменты. Некоторые моменты совпадают по сути и репликам героев, но отличаются локациями. Несколько сцен удалено из официальной версии, также добавлены новые моменты, дополняющие сюжет.
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