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Сенат США ушел на каникулы - РИА Новости, 21.12.2023
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01:12 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/senat_ssha-1917112142.html
Сенат США ушел на каникулы
Сенат США ушел на каникулы - РИА Новости, 21.12.2023
Сенат США ушел на каникулы
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что верхняя палата не планирует до нового года проводить никаких голосований, но продолжит... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T01:12
2023-12-21T01:12
сша
украина
ближний восток
чак шумер
вооруженные силы украины
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что верхняя палата не планирует до нового года проводить никаких голосований, но продолжит консультации о дополнительных ассигнованиях, в том числе на нужды Украины. Соответствующий запрос администрации США забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную реформу погранично-миграционной политики. "Голосований в этом году больше не будет, но не стоит заблуждаться: зимние каникулы станут активными и важными несколькими неделями для сената США. Переговоры продолжатся без перерыва для достижения договоренности о дополнительном финансировании, критически значимом для национальной безопасности", - сказал Шумер, выступая в сенате. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад. Запрос на дополнительное финансирование включает 61 миллиард долларов на продолжение содействия Украине. Белый дом до конца года обещает выделить ей еще один пакет военной помощи, но предупреждает, что на дальнейшие поставки денег уже не осталось. Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231219/pomosch-1916824382.html
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сша, украина, ближний восток, чак шумер, вооруженные силы украины, в мире
США, Украина, Ближний Восток, Чак Шумер, Вооруженные силы Украины, В мире
Сенат США ушел на каникулы

Сенат США ушел на каникулы, но продолжит согласование помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что верхняя палата не планирует до нового года проводить никаких голосований, но продолжит консультации о дополнительных ассигнованиях, в том числе на нужды Украины.
Соответствующий запрос администрации США забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную реформу погранично-миграционной политики.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп
19 декабря, 21:47
"Голосований в этом году больше не будет, но не стоит заблуждаться: зимние каникулы станут активными и важными несколькими неделями для сената США. Переговоры продолжатся без перерыва для достижения договоренности о дополнительном финансировании, критически значимом для национальной безопасности", - сказал Шумер, выступая в сенате.
Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.
Запрос на дополнительное финансирование включает 61 миллиард долларов на продолжение содействия Украине. Белый дом до конца года обещает выделить ей еще один пакет военной помощи, но предупреждает, что на дальнейшие поставки денег уже не осталось.
Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
СМИ: США "отшили" Украину в ООН
Вчера, 05:19
 
СШАУкраинаБлижний ВостокЧак ШумерВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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