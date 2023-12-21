https://ria.ru/20231221/semya-1917285271.html
Голикова назвала критерий многодетной семьи в России
Голикова назвала критерий многодетной семьи в России - РИА Новости, 21.12.2023
Голикова назвала критерий многодетной семьи в России
Критерий многодетной семьи в России - три ребенка и более, сейчас завершается работа над мерами поддержки многодетных семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:52
2023-12-21T16:52
2023-12-21T16:59
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Критерий многодетной семьи в России - три ребенка и более, сейчас завершается работа над мерами поддержки многодетных семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Хочу сказать, что в соответствии с вашим поручением мы обсудили и пришли к однозначному пониманию, каков критерий многодетной семьи в Российской Федерации. Это три ребенка и более, и сейчас мы в соответствии с вашим поручением завершаем работу над мерами поддержки многодетной семьи и об этом в ближайшее время вам будет доложено дополнительно", - сказала Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Ранее в ходе встречи с членами СПЧ президент России Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, и пообещал "сформулировать" поручение по статусу многодетной семьи в РФ.
https://ria.ru/20231221/semya-1917230990.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова назвала критерий многодетной семьи в России
Голикова: критерий многодетной семьи в России — три ребенка и более
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Критерий многодетной семьи в России - три ребенка и более, сейчас завершается работа над мерами поддержки многодетных семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу сказать, что в соответствии с вашим поручением мы обсудили и пришли к однозначному пониманию, каков критерий многодетной семьи в Российской Федерации. Это три ребенка и более, и сейчас мы в соответствии с вашим поручением завершаем работу над мерами поддержки многодетной семьи и об этом в ближайшее время вам будет доложено дополнительно", - сказала Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее в ходе встречи с членами СПЧ президент России Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, и пообещал "сформулировать" поручение по статусу многодетной семьи в РФ.
Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи