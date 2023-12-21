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Голикова назвала критерий многодетной семьи в России - РИА Новости, 21.12.2023
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16:52 21.12.2023 (обновлено: 16:59 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/semya-1917285271.html
Голикова назвала критерий многодетной семьи в России
Голикова назвала критерий многодетной семьи в России - РИА Новости, 21.12.2023
Голикова назвала критерий многодетной семьи в России
Критерий многодетной семьи в России - три ребенка и более, сейчас завершается работа над мерами поддержки многодетных семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:52
2023-12-21T16:59
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Критерий многодетной семьи в России - три ребенка и более, сейчас завершается работа над мерами поддержки многодетных семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Хочу сказать, что в соответствии с вашим поручением мы обсудили и пришли к однозначному пониманию, каков критерий многодетной семьи в Российской Федерации. Это три ребенка и более, и сейчас мы в соответствии с вашим поручением завершаем работу над мерами поддержки многодетной семьи и об этом в ближайшее время вам будет доложено дополнительно", - сказала Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Ранее в ходе встречи с членами СПЧ президент России Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, и пообещал "сформулировать" поручение по статусу многодетной семьи в РФ.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова назвала критерий многодетной семьи в России

Голикова: критерий многодетной семьи в России — три ребенка и более

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Критерий многодетной семьи в России - три ребенка и более, сейчас завершается работа над мерами поддержки многодетных семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу сказать, что в соответствии с вашим поручением мы обсудили и пришли к однозначному пониманию, каков критерий многодетной семьи в Российской Федерации. Это три ребенка и более, и сейчас мы в соответствии с вашим поручением завершаем работу над мерами поддержки многодетной семьи и об этом в ближайшее время вам будет доложено дополнительно", - сказала Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее в ходе встречи с членами СПЧ президент России Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, и пообещал "сформулировать" поручение по статусу многодетной семьи в РФ.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи
Вчера, 15:31
 
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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