https://ria.ru/20231221/semya-1917285271.html

Голикова назвала критерий многодетной семьи в России

Голикова назвала критерий многодетной семьи в России - РИА Новости, 21.12.2023

Голикова назвала критерий многодетной семьи в России

Критерий многодетной семьи в России - три ребенка и более, сейчас завершается работа над мерами поддержки многодетных семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:52

2023-12-21T16:52

2023-12-21T16:59

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Критерий многодетной семьи в России - три ребенка и более, сейчас завершается работа над мерами поддержки многодетных семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Хочу сказать, что в соответствии с вашим поручением мы обсудили и пришли к однозначному пониманию, каков критерий многодетной семьи в Российской Федерации. Это три ребенка и более, и сейчас мы в соответствии с вашим поручением завершаем работу над мерами поддержки многодетной семьи и об этом в ближайшее время вам будет доложено дополнительно", - сказала Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Ранее в ходе встречи с членами СПЧ президент России Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, и пообещал "сформулировать" поручение по статусу многодетной семьи в РФ.

https://ria.ru/20231221/semya-1917230990.html

россия

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Влада Копылова

общество, россия, татьяна голикова