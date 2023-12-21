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Вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023
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15:46 21.12.2023 (обновлено: 15:51 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/semi-1917234735.html
Вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах, заявил Путин
Вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023
Вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах, заявил Путин
Во время подготовки и реализации развития страны первостепенное значение нужно уделять вопросам поддержки семьи, вопрос семьи должен быть "сквозным" во всех... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:46
2023-12-21T15:51
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Во время подготовки и реализации развития страны первостепенное значение нужно уделять вопросам поддержки семьи, вопрос семьи должен быть "сквозным" во всех планах и программах развития РФ ,заявил президент России Владимир Путин."В ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов, первостепенное их значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи. Такие вопросы должны быть, что называется, сквозными во всех наших планах и программах" сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах, заявил Путин

Путин: вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах и программах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Во время подготовки и реализации развития страны первостепенное значение нужно уделять вопросам поддержки семьи, вопрос семьи должен быть "сквозным" во всех планах и программах развития РФ ,заявил президент России Владимир Путин.
«
"В ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов, первостепенное их значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи. Такие вопросы должны быть, что называется, сквозными во всех наших планах и программах" сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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