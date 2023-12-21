https://ria.ru/20231221/semi-1917234735.html

Вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах, заявил Путин

Вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023

Вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах, заявил Путин

Во время подготовки и реализации развития страны первостепенное значение нужно уделять вопросам поддержки семьи, вопрос семьи должен быть "сквозным" во всех... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:46

2023-12-21T15:46

2023-12-21T15:51

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Во время подготовки и реализации развития страны первостепенное значение нужно уделять вопросам поддержки семьи, вопрос семьи должен быть "сквозным" во всех планах и программах развития РФ ,заявил президент России Владимир Путин."В ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов, первостепенное их значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи. Такие вопросы должны быть, что называется, сквозными во всех наших планах и программах" сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20231221/semya-1917230990.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия