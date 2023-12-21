Вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах, заявил Путин
Путин: вопросы поддержки семьи должны быть сквозными во всех планах и программах
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Во время подготовки и реализации развития страны первостепенное значение нужно уделять вопросам поддержки семьи, вопрос семьи должен быть "сквозным" во всех планах и программах развития РФ ,заявил президент России Владимир Путин.
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"В ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов, первостепенное их значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи. Такие вопросы должны быть, что называется, сквозными во всех наших планах и программах" сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.