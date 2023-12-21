https://ria.ru/20231221/selvesyuk-1916954107.html

Николай Сельвесюк: в гражданской авиации создается виртуальный второй пилот

Николай Сельвесюк: в гражданской авиации создается виртуальный второй пилот - РИА Новости, 21.12.2023

Николай Сельвесюк: в гражданской авиации создается виртуальный второй пилот

Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГоСНИИАС) — ведущий российский научно-исследовательский центр по разработке бортовых... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:00

2023-12-21T11:00

2023-12-21T11:00

интервью

мс-21

ту-214

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Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГоСНИИАС) — ведущий российский научно-исследовательский центр по разработке бортовых авиационных систем и оборудования. О наземных испытательных стендах для самолета МС-21, планах по применению искусственного интеллекта в гражданских воздушных судах, исследованиях по сокращению экипажа Ту-214 и почему не стоит бояться летать на отечественных самолетах, в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора ГосНИИАС Николай Сельвесюк.— Как ГосНИИАС участвует в проекте МС-21?— Когда самолет МС-21-300, еще в международной кооперации, создавался, ГосНИИАС была поручена разработка комплексного полунатурного интеграционного стенда "Электронная птица". Именно в проекте МС-21 у института был первый опыт создания такого сложного стенда. Создавали мы его в тесной кооперации с ПАО "Иркут" (теперь — ПАО "Яковлев"). В создании стендов такого уровня для гражданских самолетов в стране на тот момент был только один опыт — это стенд для самолета SSJ-100. Причем в нем в большой мере участвовали зарубежные партнеры. Таким образом, самостоятельная разработка подобного стенда с нуля и для института, и для "Иркута" был первым опытом. Считаю, что мы с этой задачей справились. Стенд доказал свою эффективность, в том числе благодаря этому стенду ПАО "Яковлев" в установленные сроки получил сертификат типа на самолет МС-21-300, пусть пока и с импортными двигателями и оборудованием.Кроме того, ГосНИИАС принимал участие в тестировании бортового программного обеспечения для самолета МС-21-300. Разработчиков ПО много, объемы его большие, интегратором выступал Центр комплексирования ПАО "Иркут". Ранее ГосНИИАС порядка 10 лет занимался тестированием бортового ПО для фирмы "Боинг". То есть инструментарий, команда, подходы у нас хорошо отработаны и этот опыт мы используем в проекте МС-21.Когда была поставлена задача импортозамещения МС-21, работы всем участникам кооперации кратно прибавилось. Было решение максимально использовать задел, имеющийся по самолету SJ-100 в части оборудования, но все равно появилось много новых задач. Поэтому в проекте МС-21-310 участие института стало шире.В импортозамещенном МС-21-310 разработку стенда "Электронная птица" ПАО "Яковлев" также поручил институту. Помимо "Электронной птицы", необходимы стенды отработки отдельных систем, стенды главных конструкторов. Поэтому для самолета МС-21-310 институту также было поручено разработать новый интеграционный стенд бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для Центра комплексирования ПАО "Яковлев". Сейчас занимаемся импортозамещением данного стенда: разрабатываем как аппаратную часть, так и программное обеспечение, которое используется для проведения интеграции и испытаний БРЭО.Кроме того, в рамках работ по импортозамещению институт разработал операционную систему реального времени (ОСРВ) для бортового применения. По сути, борт современного самолета — это набор компьютеров, каждый из которых работает под управлением бортовой ОСРВ. Она во многом сложнее операционных систем типа Windows, потому что, с одной стороны, нужно обеспечивать решение задач в реальном времени, и мы не можем увидеть здесь "песочные часики", то есть компьютер не имеет права зависнуть, с другой стороны, необходимо обеспечить заданный уровень надежности функционирования бортовой операционной системы. В проекте импортозамещенного МС-21 институт выполняет портирование операционной системы собственной разработки JetOS.— В чем состоит процесс портирования операционной системы в бортовое оборудование?— У операционной системы JetOS есть два компонента: неизменный, или ядро, он универсальный для любой аппаратной конфигурации; а есть компонент изменяемый, например, драйверы и графическая часть, которые разрабатываются под конкретную аппаратную часть и ее конфигурацию. Причем изменяемый компонент больше по объему.Мы сейчас для конкретного оборудования — многофункциональных индикаторов кабины пилотов МС-21-310 — разрабатываем платформозависимую часть операционной системы JetOS. Кроме того, для подтверждения заданного уровня гарантий проектирования, а для бортового индикатора он самый высокий, необходимо выполнить огромный объем тестирования разрабатываемого программного обеспечения.— Какие задачи у "Электронной птицы"?— Обеспечение правильного функционирования и взаимодействия всего бортового оборудования — это одна из главных проблем современного самолета. Общее количество систем и агрегатов самолета превышает сотню, и каждая из них достаточно сложная. Поэтому, несмотря на наличие утвержденных протоколов информационного взаимодействия, выполнить их отладку и интеграцию в комплексе далеко не всегда удается сразу. И поэтому было принято решение создавать комплексные полунатурные стенды, в которых интегрируется реальное бортовое радиоэлектронное оборудование, включая оборудование кабины экипажа, полунатурные имитаторы всех самолетных систем и маршевой силовой установки. Также реализуется путем математического моделирования динамика самолета и все внешние условия функционирования.У "Электронной птицы" несколько задач. Во-первых, это информационная интеграция всего бортового оборудования. Затем — отладка этого оборудования в том случае, если выявлены какие-то недоработки при совместной работе. И следующая задача, которая дает наибольший экономический и временной эффект, это проведение части сертификационных зачетных испытаний на стенде вместо наземных и летных испытаний непосредственно на самолете. Для этого разработаны соответствующие методы и нормативные документы. Кроме того, часть испытаний в принципе возможно провести только на полунатурном стенде, прежде всего, это отказные ситуации системы управления. Также возможности программного обеспечения "Электронной птицы" позволяют оперативно заменить любое отсутствующее по какой-то причине бортовое оборудование его математической моделью, что позволяет реализовать непрерывную работу стенда.— И какой объем сертификационных испытаний можно провести на стенде?— По опыту работ, выполненных на стенде самолета МС-21-300, около 30 % объема сертификационных испытаний можно выполнить на "Электронной птице", прежде всего по комплексной системе управления и ряду других бортовых систем. Понятно, что это существенная экономия времени и ресурсов, так как не надо тратить топливо и ресурс самолета. Кроме того, на "Электронной птице" импортозамещенного МС-21-310 мы оптимизировали технологию выполнения испытаний, что позволяет работать на стенде одновременно до пяти команд испытателей.— Сколько всего в ГосНИИАС стендов?— Для ГосНИИАС создание полунатурных моделирующих стендов — основной вид деятельности, поэтому стендов очень много: под каждый самолет, под каждый вид вооружения этого самолета. Часть из них свою работу выполнили и были демонтированы, часть стали музейными экспонатами.Что касается сегодняшнего дня, в части гражданской авиации, только на территории института находятся три комплексных стенда "Электронная птица": для МС-21-300 с импортным оборудованием, для импортозамещенного SJ-100 и стенд для импортозамещенного МС-21-310, который сейчас находится в большой степени готовности.Но еще существуют стенды более низкого уровня. Например, для SSJ-100, который создавался в международной кооперации, и для SJ-100 институт разрабатывал стенды прототипирования информационно-управляющего поля кабины экипажа. На таких стендах, в том числе, отрабатывается эргономика кабины экипажа в части компоновки органов управления, формат и логика индикации. Для решения этих задач мы создаем как универсальный инструмент — универсальный стенд прототипирования кабины, так и стенды под каждый конкретный проект, где присутствуют реальные макеты пультов, джойстиков, удобство работы с которыми необходимо оценить на этапе проектирования. Тут надо пояснить, что эргономика кабины начинается с общей компоновки: досягаемость, обзор, размещение приборов, на это есть перечень ГОСТов, по которым она и выполняется. Эти требования также учитываются при создании стенда прототипирования кабины экипажа.— Планируется ли применять для облегчения работы пилотов в кабине искусственный интеллект?— В текущих научно-исследовательских работах института, выполняемых по заказу НИЦ им. Н.Е. Жуковского, такое направление исследований для гражданских самолетов присутствует. Разрабатывается концепция и отдельные технологии так называемого виртуального второго пилота или, другими словами, виртуальные помощники экипажа.По сути, это следующий шаг в части комплексного анализа текущей ситуации и информации. Помимо того, что экипажу, как это происходит сейчас, выдается информация о текущем состоянии, значениях параметров, в новой концепции экипажу должны выдаваться, в том числе, подсказки, рекомендации, более четко сформированная информационная картина для каждого режима полета, а также в нештатных ситуациях.Выдаваться не только традиционным способом — информация на дисплеях, световая сигнализация и речевые оповещения, но и с использованием перспективных средств, например, систем комбинированного видения и очков дополненной реальности.Однако прямое использование на борту магистрального гражданского самолета нейросетевых алгоритмов искусственного интеллекта в ответственных системах и программном обеспечении в ближайшем будущем вряд ли возможно, так как для этого требуется существенное изменение нормативной базы по проектированию безопасных систем.А вот на этапах проектирования самолета и его оборудования использование искусственного интеллекта вполне оправдано уже сейчас и может принести существенную пользу. Например, мы в качестве пилотного проекта используем большие языковые модели (GPT) для формального анализа функциональных требований при разработке бортового программного обеспечения. Это позволит существенно снизить трудозатраты квалифицированных специалистов при разработке бортовых функциональных приложений.— Используете ли вы современные технологии виртуальной реальности?— Технологии виртуальной реальности мы стали широко использовать при решении задач прототипирования кабины экипажа, где полезно реализовать более глубокое погружение в исследуемое окружение. Вот есть у нас полунатурный стенд прототипирования кабины, а рядом мы создали виртуальный стенд прототипирования. Это недорогой набор компьютеров с очками виртуальной реальности, который позволяет сотрудникам, решающим задачу отработки эргономики, компоновки и прочего, видеть себя непосредственно в кабине. В этом несомненный плюс для повышения качества исследований.Еще одно дополнительное направление нашей деятельности по прототипированию кабины экипажа — разработка различных процедурных тренажеров для первоначальной подготовки экипажей на конкретный тип воздушного судна. Подготовка экипажа является многоуровневой — сначала пилот изучает документацию, потом типовые действия, затем нужно сформировать элементарные навыки. И для этого создаются процедурные тренажеры. Здесь мы также используем технологии виртуальной реальности — пилот надел очки, получил минимальный набор органов управления, и уже находится в кабине. Однако здесь остается нерешенным вопрос влияния очков виртуальной реальности при их систематическом использовании на зрение пилотов, поэтому для внедрения таких технологий требуются дополнительные медицинские исследования.— По Ту-214 ГосНИИАС ведет какие-либо работы?— Прорабатывается вопрос создания полунатурного стенда для отработки кабины самолета Ту-214 с экипажем из двух человек. Сейчас для этого самолета стандарт – три члена экипажа. Трехчленный экипаж экономически для авиакомпаний более затратный, поэтому задача перехода к двухчленному экипажу очень актуальна.— А что такое "Железная птица"?— Полунатурный стенд "Железная птица" предназначен для отработки комплексной системы управления и других гидравлических систем самолета. "Железная птица" представляет собой силовой каркас, оснащенный исполнительными механизмами, приводами аэродинамических органов управления самолетом с реальными блоками комплексной системы управления, а также системой шасси — то есть тем, в чем участвует гидравлика. Отработать систему управления самолетом путем моделирования или на отдельных стендах систем достаточно сложно.Если самолет создается с нуля и там много новых решений по компоновке, по системе управления, тогда создание "Железной птицы" — оправданный шаг. Для самолета МС-21-300 было принято решение "Железную птицу" создавать. А вот для импортозамещенного SJ-100 ее не делали, так как компоновка изменилась мало.Для импортозамещенного МС-21-310 планируется дооснастить существующую "Железную птицу", чтобы основные решения по новым агрегатам и приводам были отработаны на полунатурном стенде.Кстати, целесообразно обеспечить информационную связь стендов "Железная птица" и "Электронная птица" для решения отдельных задач, что мы попробуем реализовать в проекте МС-21-310. Тем самым мы получим возможность отработать перспективные технологии распределенных стендов, когда есть набор территориально распределенных комплексных стендов и организовывается их информационное взаимодействие. Это поможет повысить достоверность ряда испытаний, например, вместо математического моделирования сигналов приводов самолета в "Электронной птице" можно принимать их с реальных приводов "Железной птицы".— Когда будет готов новый стенд "Электронная птица"?— В настоящее время на стенде полностью смонтирован каркас кабины, системы визуализации для кабины, полностью смонтирован весь набор шкафов и прочего оборудования для размещения бортового оборудования и системы имитации и управления стендом, заканчиваются работы по кабельной сети стенда. Начались поставки электронного оборудования для "Электронной птицы". Поставки оборудования для кабины в общем завершены – это индикаторы, пульты, кресла пилотов, светотехническое оборудование. Поставлено оборудование по комплексной системе управления, по центральной вычислительной системе, часть радиотехнического оборудования. Поставлен имитатор двигателя ПД-14, выполняется его интеграция. Мы надеемся, что первый вылет "Электронной птицы" состоится в декабре.На "Электронную птицу" все блоки БРЭО поставляются настоящие, а функциональные системы, например, система управления шасси или комплексная система кондиционирования воздуха, поставляются в виде полунатурных имитаторов.— Ведется ли на ваших стендах подготовка пилотов?— Подготовка пилотов идет по разным направлениям, для этого в том числе используется стендовая база. Тут нужно рассматривать две категории пилотов — пилоты-испытатели, которые ведут проект, и те пилоты, которые будут эксплуатировать самолеты уже в авиакомпаниях. Обе категории пилотов начинают работать со стендом прототипирования информационно-управляющего поля кабины, затем на "Электронной птице". Их экспертные рекомендации, прежде всего по компоновке органов управления, составу и логике индикации, обобщаются и выполняется доработка информационно-управляющего поля кабины. На данном этапе эти доработки выполняются достаточно просто, так как конфигурация еще окончательно не зафиксирована. На "Электронной птице" представители авиакомпаний будущих эксплуатантов МС-21-310 уже полетали, определенные замечания выдали.Пилоты-испытатели также используют "Электронную птицу" по назначению — для отладки различных режимов управления самолетом и выполнения перечня сертификационных испытаний. На "Электронной птице" обязательно проходит подготовка пилотов к первому вылету. А если позволяет график испытаний, они стараются перед летными испытаниями отработать соответствующие полетные задания на стенде. На стенде МС-21-300 это часто практиковалось. По отзывам пилотов, им потом легче выполнять полетные задания или уже на стенде они выявляли какие-то недоработки. В результате до выполнения испытательного полета появляется возможность выполнить необходимые доработки бортового оборудования, что также дает большой экономический и временной эффект.С точки зрения приобретения навыков или переучивания пилоты не используют "Электронную птицу", для этих целей существуют процедурные тренажеры, пилотажный и полнофункциональный тренажер самолета.— Берет ли по части технологий военная авиация опыт у гражданской или наоборот?— В обязательном порядке. И одна из задач ГосНИИАС — это унификация гражданских и военных технологий с точки зрения стендовой полунатурной отработки авиационного оборудования. Можно привести пример: если большая часть оборудования и ПО на гражданских стендах работала под управлением системы Windows, то сейчас по понятным причинам нам нужно замещаться и тут мы берем тот опыт, который по военному направлению уже есть.— Старые наработки как-то используются в работе ГосНИИАС?— Старые наработки впрямую не всегда используются, часто это не целесообразно, так как технологии перешли на новый уровень. Однако опыт тех коллективов, которые, к примеру, участвовали в проектах "Бурана" или Ил-96 — бесценен, потому что сами принципы моделирования и отработки не меняются. Поэтому хорошо, что у нас в рабочих группах есть не только молодежь, которая владеет новыми технологиями, но и корифеи, которые владеют принципами работы. Благодаря этому важные компетенции не потерялись. Компетенции теряются, когда ты сидишь без работы. Текущая ситуация не оставляет другого выхода, кроме как вновь создать полностью отечественные самолеты, — это очень вовремя и очень положительно. То есть мы сейчас на этих проектах снова вырастим и сформируем очень сильные команды. И могу сказать, что в целом советская конструкторская школа, к счастью, не потерялась.— Что бы вы посоветовали тем, кто боится летать на новой отечественной технике?— Этот негативный настрой и недоверие людей идет прежде всего от незнания специфики гражданской авиации. Неважно, делает ли самолет Россия или США, все нормы, правила и требования, которые связаны с обеспечением безопасности полетов, у всех совершенно одинаковы. И поэтому если самолет получает сертификат типа, то можно быть уверенным, что на нем ровно в том же объеме, как и у "Боинга", как у "Эрбаса", все необходимые проверки, тестирование и испытания проведены.

https://ria.ru/20231122/ms-21-1911052631.html

https://ria.ru/20230828/samolety-1892589411.html

https://ria.ru/20230726/ssj-1886475135.html

https://ria.ru/20231109/tu-214-1908454962.html

https://ria.ru/20230916/tu-214-1896659334.html

https://ria.ru/20231202/pobeda-1913295045.html

https://ria.ru/20231114/rosoboroneksport-1909378495.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, мс-21, ту-214