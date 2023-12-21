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Глава СБУ сделал дерзкое заявление о России
Глава СБУ сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.12.2023
Глава СБУ сделал дерзкое заявление о России
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил, что Киев попробует усилить диверсионные операции на территории России, пишет Politico со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-21T16:46
2023-12-21T16:46
2023-12-22T00:53
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александр бортников
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил, что Киев попробует усилить диверсионные операции на территории России, пишет Politico со ссылкой на его слова."При планировании и подготовке спецопераций СБУ тщательно выбирает цели. Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач", — утверждает он.В частности, он упомянул Крым и район Черного моря в этой связи.Накануне президент Владимир Путин заявлял, что Киев при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма.Во вторник директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу на полях расширенного заседания коллегии Минобороны сообщил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что ФСБ активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
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Безопасность, Украина, Россия, Киев, Александр Бортников, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Politico, диверсанты, В мире, Политика
Глава СБУ сделал дерзкое заявление о России
Глава СБУ Малюк пригрозил РФ новыми диверсиями в Крыму и в районе Черного моря