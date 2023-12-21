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В конгрессе призвали ввести масштабные санкции против энергосектора России - РИА Новости, 21.12.2023
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00:16 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917108200.html
В конгрессе призвали ввести масштабные санкции против энергосектора России
В конгрессе призвали ввести масштабные санкции против энергосектора России - РИА Новости, 21.12.2023
В конгрессе призвали ввести масштабные санкции против энергосектора России
Группа членов Палаты представителей США направила письмо советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану, в котором заявила о неэффективности политики... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T00:16
2023-12-21T00:16
сша
россия
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Группа членов Палаты представителей США направила письмо советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану, в котором заявила о неэффективности политики ограничения предельной цены на российскую нефть, призвав вместо этого ввести "всеобъемлющие санкции" против энергосектора РФ, говорится в обнародованном в среду обращении законодателей. В документе, подписанном главами различных комитетов и подкомитетов, курирующих вопросы национальной и финансовой безопасности, содержится "осуждение продвигаемой администрацией Байдена политики "ценового потолка", позволяющей России продолжать финансирование конфликта на Украине". "Вместо этого мы призываем вас ввести всеобъемлющий режим санкций против энергетического сектора, который будет более эффективно действовать в отношении получаемой Россией выгоды от продажи ее энергоресурсов, в частности, нефти", - следует из обращения. Конгрессмены утверждают, что политика "ценового потолка" была основана на идее о "легкой победе над Россией". "Однако такого рода принятие желаемого за действительное лишь продлило страдания украинского народа", - подчеркнули они. Авторы письма ссылаются на давний опыт санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы, напоминая, что администрация Байдена не предпринимала попыток применить к какой-либо из них подобные ограничения. Кроме того, конгрессмены задаются вопросом, почему администрация Байдена запрашивает у законодателей дополнительные средства на нужды Украины, в то же время позволяя РФ ежемесячно выделять "миллиарды долларов для ее военной машины".
https://ria.ru/20231220/sanktsii-1916893249.html
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сша, россия, джейк салливан, иран
США, Россия, Джейк Салливан, Иран
В конгрессе призвали ввести масштабные санкции против энергосектора России

Конгресс призвал Белый дом ввести масштабные санкции против энергосектора России

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Группа членов Палаты представителей США направила письмо советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану, в котором заявила о неэффективности политики ограничения предельной цены на российскую нефть, призвав вместо этого ввести "всеобъемлющие санкции" против энергосектора РФ, говорится в обнародованном в среду обращении законодателей.
В документе, подписанном главами различных комитетов и подкомитетов, курирующих вопросы национальной и финансовой безопасности, содержится "осуждение продвигаемой администрацией Байдена политики "ценового потолка", позволяющей России продолжать финансирование конфликта на Украине".
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"Вместо этого мы призываем вас ввести всеобъемлющий режим санкций против энергетического сектора, который будет более эффективно действовать в отношении получаемой Россией выгоды от продажи ее энергоресурсов, в частности, нефти", - следует из обращения.
Конгрессмены утверждают, что политика "ценового потолка" была основана на идее о "легкой победе над Россией". "Однако такого рода принятие желаемого за действительное лишь продлило страдания украинского народа", - подчеркнули они.
Авторы письма ссылаются на давний опыт санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы, напоминая, что администрация Байдена не предпринимала попыток применить к какой-либо из них подобные ограничения. Кроме того, конгрессмены задаются вопросом, почему администрация Байдена запрашивает у законодателей дополнительные средства на нужды Украины, в то же время позволяя РФ ежемесячно выделять "миллиарды долларов для ее военной машины".
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