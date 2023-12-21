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Россиян заверили, что не стоит бояться летать на отечественных самолетах - РИА Новости, 21.12.2023
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06:10 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/samolety-1917123519.html
Россиян заверили, что не стоит бояться летать на отечественных самолетах
Россиян заверили, что не стоит бояться летать на отечественных самолетах - РИА Новости, 21.12.2023
Россиян заверили, что не стоит бояться летать на отечественных самолетах
Бояться летать именно на отечественных самолетах нет смысла, так как они все строго сертифицированы в соответствии с международными стандартами, сообщил в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:10
2023-12-21T06:10
россия
сша
мс-21
ил-114-300
ту-214
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Бояться летать именно на отечественных самолетах нет смысла, так как они все строго сертифицированы в соответствии с международными стандартами, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Николай Сельвесюк. "Этот негативный настрой и недоверие людей идет прежде всего от незнания специфики гражданской авиации. Неважно — делает ли самолет Россия или США, все нормы, правила и требования, которые связаны с обеспечением безопасности полетов, — они у всех совершенно одинаковы", - сказал Сельвесюк, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что "если самолет получает сертификат типа, то можно быть уверенным, что на нем ровно в том же объеме, как и у "Боинга", как у "Эйрбаса", все необходимые проверки, тестирование и испытания проведены". Летом прошлого года правительством РФ была утверждена комплексная программа развития отечественного авиатранспорта до 2030 года, на реализацию которой планируется направить более 770 миллиардов рублей. В соответствии с программой до 2030 года парк российских авиакомпаний должны пополнить свыше 1 тысячи отечественных самолётов. В том числе более 140 бортов SSJ New, 270 самолётов МС-21-310, по 70 машин Ил-114-300 и Ту-214. ГоСНИИАС - ведущий российский научно-исследовательский центр по разработке бортовых авиационных систем и оборудования.
https://ria.ru/20231221/tu-214-1917118242.html
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россия, сша, мс-21, ил-114-300, ту-214
Россия, США, МС-21, Ил-114-300, Ту-214
Россиян заверили, что не стоит бояться летать на отечественных самолетах

ГосНИИАС: бояться летать именно на российских самолетах нет смысла

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Бояться летать именно на отечественных самолетах нет смысла, так как они все строго сертифицированы в соответствии с международными стандартами, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Николай Сельвесюк.
«
"Этот негативный настрой и недоверие людей идет прежде всего от незнания специфики гражданской авиации. Неважно — делает ли самолет Россия или США, все нормы, правила и требования, которые связаны с обеспечением безопасности полетов, — они у всех совершенно одинаковы", - сказал Сельвесюк, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что "если самолет получает сертификат типа, то можно быть уверенным, что на нем ровно в том же объеме, как и у "Боинга", как у "Эйрбаса", все необходимые проверки, тестирование и испытания проведены".
Летом прошлого года правительством РФ была утверждена комплексная программа развития отечественного авиатранспорта до 2030 года, на реализацию которой планируется направить более 770 миллиардов рублей. В соответствии с программой до 2030 года парк российских авиакомпаний должны пополнить свыше 1 тысячи отечественных самолётов. В том числе более 140 бортов SSJ New, 270 самолётов МС-21-310, по 70 машин Ил-114-300 и Ту-214.
ГоСНИИАС - ведущий российский научно-исследовательский центр по разработке бортовых авиационных систем и оборудования.
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