https://ria.ru/20231221/samolety-1917123519.html

Россиян заверили, что не стоит бояться летать на отечественных самолетах

Россиян заверили, что не стоит бояться летать на отечественных самолетах - РИА Новости, 21.12.2023

Россиян заверили, что не стоит бояться летать на отечественных самолетах

Бояться летать именно на отечественных самолетах нет смысла, так как они все строго сертифицированы в соответствии с международными стандартами, сообщил в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T06:10

2023-12-21T06:10

2023-12-21T06:10

россия

сша

мс-21

ил-114-300

ту-214

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Бояться летать именно на отечественных самолетах нет смысла, так как они все строго сертифицированы в соответствии с международными стандартами, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Николай Сельвесюк. "Этот негативный настрой и недоверие людей идет прежде всего от незнания специфики гражданской авиации. Неважно — делает ли самолет Россия или США, все нормы, правила и требования, которые связаны с обеспечением безопасности полетов, — они у всех совершенно одинаковы", - сказал Сельвесюк, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что "если самолет получает сертификат типа, то можно быть уверенным, что на нем ровно в том же объеме, как и у "Боинга", как у "Эйрбаса", все необходимые проверки, тестирование и испытания проведены". Летом прошлого года правительством РФ была утверждена комплексная программа развития отечественного авиатранспорта до 2030 года, на реализацию которой планируется направить более 770 миллиардов рублей. В соответствии с программой до 2030 года парк российских авиакомпаний должны пополнить свыше 1 тысячи отечественных самолётов. В том числе более 140 бортов SSJ New, 270 самолётов МС-21-310, по 70 машин Ил-114-300 и Ту-214. ГоСНИИАС - ведущий российский научно-исследовательский центр по разработке бортовых авиационных систем и оборудования.

https://ria.ru/20231221/tu-214-1917118242.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, мс-21, ил-114-300, ту-214