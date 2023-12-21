https://ria.ru/20231221/salyut-1917271221.html

Салютов в новогоднюю ночь и Рождество в Москве не будет, сообщил источник

Салютов в новогоднюю ночь и Рождество в Москве не будет, сообщил источник - РИА Новости, 21.12.2023

Салютов в новогоднюю ночь и Рождество в Москве не будет, сообщил источник

В Москве не планируют запускать салют в новогоднюю ночь и на Рождество, сообщил РИА Новости источник в правительстве столицы. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:35

2023-12-21T16:35

2023-12-21T17:15

москва

новый год

общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Москве не планируют запускать салют в новогоднюю ночь и на Рождество, сообщил РИА Новости источник в правительстве столицы."На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено", — рассказал собеседник агентства.Сегодня депутат Госдумы от ЕР Тамара Фролова в разговоре с РИА Новости выступила за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах. Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать о проведении спецоперации, во время которой "не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов и петард". По его мнению, фейерверки и громкие взрывы нужно запретить в Москве и некоторых других регионах.В прошлом году столица также воздержалась от проведения новогодних фейерверков. Решение приняли после голосования в "Активном гражданине", где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.Такие же меры тогда приняли и в некоторых других регионах.

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москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, новый год, общество