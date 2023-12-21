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В МИД обвинили Запад во "вбросах" об угрозе для Дании от российских рыбаков
В МИД обвинили Запад во "вбросах" об угрозе для Дании от российских рыбаков - РИА Новости, 21.12.2023
В МИД обвинили Запад во "вбросах" об угрозе для Дании от российских рыбаков
Вбросы в западных СМИ, что Дании якобы угрожает соглашение между Россией и Фарерскими островами, — часть кампании Запада против Москвы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T05:08
2023-12-21T05:08
2023-12-21T10:18
мария захарова
россия
дания
москва
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вбросы в западных СМИ, что Дании якобы угрожает соглашение между Россией и Фарерскими островами, — часть кампании Запада против Москвы, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Тиражируемые в западных СМИ утверждения о якобы исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании сами по себе не новы. <...> Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России", — заявила она. При этом Захарова переадресовала авторам публикации вопрос, на чем основаны упомянутые утверждения.Представитель МИД напомнила, что многолетнее взаимодействие России с Фарерскими островами основано на соглашении между правительством СССР с одной стороны и правительством Дании и местным правительством региона — с другой, "О взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами" от 1977 года. "В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон", — отметила она.Очередная — 47-я — сессия смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству состоялась в декабре этого года. "В ходе заседания делегациями были согласованы квоты на вылов рыбы российскими и фарерскими рыболовными судами на 2024 год", — пояснила Захарова.Ранее в СМИ появились утверждения о том, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию".Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства подписали в 1977 году. В соответствии с договором Москва предоставляет региону квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, в то время как российская сторона получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.
https://ria.ru/20230227/ryba-1853860643.html
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мария захарова, россия, дания, москва
Мария Захарова, Россия, Дания, Москва
В МИД обвинили Запад во "вбросах" об угрозе для Дании от российских рыбаков
МИД: вбросы об угрозе для Дании от российских рыбаков распространяются Западом
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вбросы в западных СМИ, что Дании якобы угрожает соглашение между Россией и Фарерскими островами, — часть кампании Запада против Москвы, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Тиражируемые в западных СМИ утверждения о якобы исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании сами по себе не новы. <...> Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России", — заявила она.
При этом Захарова переадресовала авторам публикации вопрос, на чем основаны упомянутые утверждения.
"Нас хотят вытеснить с рынка": с чем столкнулись российские рыбаки
Представитель МИД напомнила, что многолетнее взаимодействие России с Фарерскими островами основано на соглашении между правительством СССР
с одной стороны и правительством Дании и местным правительством региона — с другой, "О взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами" от 1977 года.
«
"В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон", — отметила она.
Очередная — 47-я — сессия смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству состоялась в декабре этого года.
"В ходе заседания делегациями были согласованы квоты на вылов рыбы российскими и фарерскими рыболовными судами на 2024 год", — пояснила Захарова.
Ранее в СМИ появились утверждения о том, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами
якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию".
Соглашение между СССР
и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства подписали в 1977 году. В соответствии с договором Москва предоставляет региону квоту на вылов рыбы в Баренцевом море
, в то время как российская сторона получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.
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