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Руденя: жители Тверской области передали 90 тысяч писем участникам СВО
Руденя: жители Тверской области передали 90 тысяч писем участникам СВО - РИА Новости, 21.12.2023
Руденя: жители Тверской области передали 90 тысяч писем участникам СВО
Жители Тверской области передали более 90 тысяч писем участникам СВО, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2024... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:41
2023-12-21T18:41
2023-12-21T18:41
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Жители Тверской области передали более 90 тысяч писем участникам СВО, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2024 года. "У нас более 90 тысяч писем, детских обращений за все это время было передано нашим бойцам. И могу сказать не понаслышке, когда мы ездим на территории, то мы видим, сами передавая эти письма, какая огромная радость у наших бойцов. Это даже ценится больше каких-то материальных посылок. Причем, в местах дислокации, <…> письма развешаны в открытом виде, они иногда подходят, еще раз смотрят. Это, на самом деле, очень сильно греет душу и мотивирует на защиту нашей Родины", - сказал Руденя. По его словам, регион каждую неделю отправляет гуманитарные конвои на новые территории, в зону проведения специальной военной операции. Многие организации, предприятия, неравнодушные жители оказывают участникам СВО самую разнообразную помощь. "Каждый что-то собирает, что-то шьет. Вчера видели во Ржеве – маскировочные сети, окопные свечи. Поэтому я считаю, что волонтерам надо говорить большое спасибо. Мы им стараемся помогать, чем можем", - отметил губернатор.
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Жители Тверской области передали более 90 тысяч писем участникам СВО, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2024 года.
"У нас более 90 тысяч писем, детских обращений за все это время было передано нашим бойцам. И могу сказать не понаслышке, когда мы ездим на территории, то мы видим, сами передавая эти письма, какая огромная радость у наших бойцов. Это даже ценится больше каких-то материальных посылок. Причем, в местах дислокации, <…> письма развешаны в открытом виде, они иногда подходят, еще раз смотрят. Это, на самом деле, очень сильно греет душу и мотивирует на защиту нашей Родины", - сказал Руденя.
По его словам, регион каждую неделю отправляет гуманитарные конвои на новые территории, в зону проведения специальной военной операции. Многие организации, предприятия, неравнодушные жители оказывают участникам СВО самую разнообразную помощь.
"Каждый что-то собирает, что-то шьет. Вчера видели во Ржеве – маскировочные сети, окопные свечи. Поэтому я считаю, что волонтерам надо говорить большое спасибо. Мы им стараемся помогать, чем можем", - отметил губернатор.
Руденя: реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей