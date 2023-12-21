https://ria.ru/20231221/rubl-1917230187.html
Доля рубля во внешних расчетах удвоилась, заявил Путин
Доля рубля во внешних расчетах удвоилась, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023
Доля рубля во внешних расчетах удвоилась, заявил Путин
Доля рубля во внешних расчетах с 2021 года удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%, сообщил президент... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:29
2023-12-21T15:29
2023-12-21T15:47
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доля рубля во внешних расчетах с 2021 года удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%, сообщил президент России Владимир Путин."Важный элемент нашей работы - создание независимой финансовой, платёжной инфраструктуры, широкое использование национальных валют в торговле. По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчётах удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%", - заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что идёт процесс замещения внешних источников кредитования российских компаний внутренними. Объём рублёвых корпоративных кредитов за прошлый год вырос на 9,5 триллиона рублей, а с начала текущего года прибавил ещё 13,5 триллиона рублей, сказал президент."При этом внешний долг России, что очень важно, сократился примерно на треть: и государство сокращает, и компании наши ведущие сокращают - возвращают кредиты вовремя, совершают другие действия, которые делают их финансы более сбалансированными и здоровыми", - указал Путин.
https://ria.ru/20231219/medvedev-1916820723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Доля рубля во внешних расчетах удвоилась, заявил Путин
Путин: доля рубля во внешних расчетах удвоилась и составляет 35 процентов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доля рубля во внешних расчетах с 2021 года удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%, сообщил президент России Владимир Путин.
"Важный элемент нашей работы - создание независимой финансовой, платёжной инфраструктуры, широкое использование национальных валют в торговле. По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчётах удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%", - заявил Путин
в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что идёт процесс замещения внешних источников кредитования российских компаний внутренними. Объём рублёвых корпоративных кредитов за прошлый год вырос на 9,5 триллиона рублей, а с начала текущего года прибавил ещё 13,5 триллиона рублей, сказал президент.
"При этом внешний долг России, что очень важно, сократился примерно на треть: и государство сокращает, и компании наши ведущие сокращают - возвращают кредиты вовремя, совершают другие действия, которые делают их финансы более сбалансированными и здоровыми", - указал Путин.
Медведев поблагодарил ЕС за рост экономики России, комментируя санкции