https://ria.ru/20231221/rubl-1917230187.html

Доля рубля во внешних расчетах удвоилась, заявил Путин

Доля рубля во внешних расчетах удвоилась, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023

Доля рубля во внешних расчетах удвоилась, заявил Путин

Доля рубля во внешних расчетах с 2021 года удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%, сообщил президент... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:29

2023-12-21T15:29

2023-12-21T15:47

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доля рубля во внешних расчетах с 2021 года удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%, сообщил президент России Владимир Путин."Важный элемент нашей работы - создание независимой финансовой, платёжной инфраструктуры, широкое использование национальных валют в торговле. По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчётах удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%", - заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что идёт процесс замещения внешних источников кредитования российских компаний внутренними. Объём рублёвых корпоративных кредитов за прошлый год вырос на 9,5 триллиона рублей, а с начала текущего года прибавил ещё 13,5 триллиона рублей, сказал президент."При этом внешний долг России, что очень важно, сократился примерно на треть: и государство сокращает, и компании наши ведущие сокращают - возвращают кредиты вовремя, совершают другие действия, которые делают их финансы более сбалансированными и здоровыми", - указал Путин.

https://ria.ru/20231219/medvedev-1916820723.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия