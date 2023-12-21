https://ria.ru/20231221/rossiya-1917341839.html
На Западе пришли в ужас от мощного оружия России
На Западе пришли в ужас от мощного оружия России - РИА Новости, 21.12.2023
На Западе пришли в ужас от мощного оружия России
Российский флот может стать грозным вызовом для ВМС Австралии и ее союзников, пишет доцент Университета Кёртина в Австралии Алексей Муравьев в статье для The... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:26
2023-12-21T20:26
2023-12-21T20:26
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский флот может стать грозным вызовом для ВМС Австралии и ее союзников, пишет доцент Университета Кёртина в Австралии Алексей Муравьев в статье для The Conversation."В период с 2022 по октябрь 2023 года было введено в строй восемь новых боевых кораблей и вспомогательных судов, включая четыре атомные и обычные подводные лодки. 11 декабря в состав флота официально вошли две новые атомные подводные лодки, а также подводная лодка "Можайск", — перечислил эксперт.Помимо развития военно-морского флота, Россия также укрепляет свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе. Даже если дело не дойдёт до открытого противостояния, у России все равно будет больше средств для поддержки операций в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане, что позволит ей приблизиться к территориям, представляющим непосредственный интерес для военно-морского флота Австралии, сообщается в материале."Это наглядно показывает, что, если когда-нибудь в Тихом океане разразится война, российский Тихоокеанский флот может бросить серьезный вызов австралийским и союзным военно-морским флотам в западной и северо-западной частях Тихого океана, а также в Арктике", — пишет Муравьев.Ранее глава военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике. По его утверждению, Россия вкладывает значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру.Ранее Владимир Путин, принимая участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных крейсерах в Северодвинске, отметил, что Россия последовательно укрепляет боеготовность ВМФ в важнейших стратегических районах мирового океана. Военно-морской флот последовательно оснащается самой современной техникой и вооружением, наращивается серийное производство, сообщил президент.
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россия, австралия, тихий океан, роб бауэр, владимир путин, нато, в мире
Россия, Австралия, Тихий океан, Роб Бауэр, Владимир Путин, НАТО, В мире
На Западе пришли в ужас от мощного оружия России
Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу Западу
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Российский флот может стать грозным вызовом для ВМС Австралии и ее союзников, пишет доцент Университета Кёртина в Австралии Алексей Муравьев в статье для The Conversation
.
"В период с 2022 по октябрь 2023 года было введено в строй восемь новых боевых кораблей и вспомогательных судов, включая четыре атомные и обычные подводные лодки. 11 декабря в состав флота официально вошли две новые атомные подводные лодки, а также подводная лодка "Можайск", — перечислил эксперт.
Помимо развития военно-морского флота, Россия также укрепляет свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе. Даже если дело не дойдёт до открытого противостояния, у России все равно будет больше средств для поддержки операций в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане, что позволит ей приблизиться к территориям, представляющим непосредственный интерес для военно-морского флота Австралии, сообщается в материале.
"Это наглядно показывает, что, если когда-нибудь в Тихом океане разразится война, российский Тихоокеанский флот может бросить серьезный вызов австралийским и союзным военно-морским флотам в западной и северо-западной частях Тихого океана, а также в Арктике", — пишет Муравьев.
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Ранее глава военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике. По его утверждению, Россия вкладывает значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру.
Ранее Владимир Путин, принимая участие в церемонии
поднятия флагов на атомных подводных крейсерах в Северодвинске, отметил, что Россия последовательно укрепляет боеготовность ВМФ в важнейших стратегических районах мирового океана. Военно-морской флот последовательно оснащается самой современной техникой и вооружением, наращивается серийное производство, сообщил президент.
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