https://ria.ru/20231221/rossiya-1917338538.html

"Он нам родной". Финны выступили с необычным заявлением о России

"Он нам родной". Финны выступили с необычным заявлением о России - РИА Новости, 21.12.2023

"Он нам родной". Финны выступили с необычным заявлением о России

Жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать изучать русский язык. Об этом сообщил портал Etelä-Suomen... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:07

2023-12-21T20:07

2023-12-21T20:07

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россия

турку

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать изучать русский язык. Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat."В Лахти и области Пяйят-Хяме проживает множество русскоязычных людей; сейчас эта группа пополнилась бежавшими от военных действий украинцами, ведь для многих из них родным языком часто является именно русский. Таким образом, финнам, владеющим русским, проще находить общий язык с этими людьми и помогать им в случае необходимости. Кроме того, знание языка дает возможность взаимодействовать с этими людьми, что расширяет кругозор", — отмечается в публикации.Жители региона призвали сделать все возможное, чтобы традиция изучения русского языка как первого иностранного сохранялась и дальше. Стоит также задуматься и о тех, кто уже начал приобретать знания в этой области."Было бы нечестно, если бы для них изучение языка резко прекратилось", — заметили финны.Ранее сообщалось, что власти финского Турку собрались прекратить прием новых учеников в класс с углубленным изучением русского языка, который работает в городе уже 30 лет.

https://ria.ru/20231221/orban-1917325444.html

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в мире, лахти, россия, турку, финляндия