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"Он нам родной". Финны выступили с необычным заявлением о России - РИА Новости, 21.12.2023
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20:07 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/rossiya-1917338538.html
"Он нам родной". Финны выступили с необычным заявлением о России
"Он нам родной". Финны выступили с необычным заявлением о России - РИА Новости, 21.12.2023
"Он нам родной". Финны выступили с необычным заявлением о России
Жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать изучать русский язык. Об этом сообщил портал Etelä-Suomen... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:07
2023-12-21T20:07
в мире
лахти
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать изучать русский язык. Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat."В Лахти и области Пяйят-Хяме проживает множество русскоязычных людей; сейчас эта группа пополнилась бежавшими от военных действий украинцами, ведь для многих из них родным языком часто является именно русский. Таким образом, финнам, владеющим русским, проще находить общий язык с этими людьми и помогать им в случае необходимости. Кроме того, знание языка дает возможность взаимодействовать с этими людьми, что расширяет кругозор", — отмечается в публикации.Жители региона призвали сделать все возможное, чтобы традиция изучения русского языка как первого иностранного сохранялась и дальше. Стоит также задуматься и о тех, кто уже начал приобретать знания в этой области."Было бы нечестно, если бы для них изучение языка резко прекратилось", — заметили финны.Ранее сообщалось, что власти финского Турку собрались прекратить прием новых учеников в класс с углубленным изучением русского языка, который работает в городе уже 30 лет.
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в мире, лахти, россия, турку, финляндия
В мире, Лахти, Россия, Турку, Финляндия
"Он нам родной". Финны выступили с необычным заявлением о России

Жители финского Лахти высказались за возможность изучать русский язык

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать изучать русский язык. Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat.
«
"В Лахти и области Пяйят-Хяме проживает множество русскоязычных людей; сейчас эта группа пополнилась бежавшими от военных действий украинцами, ведь для многих из них родным языком часто является именно русский. Таким образом, финнам, владеющим русским, проще находить общий язык с этими людьми и помогать им в случае необходимости. Кроме того, знание языка дает возможность взаимодействовать с этими людьми, что расширяет кругозор", — отмечается в публикации.
Жители региона призвали сделать все возможное, чтобы традиция изучения русского языка как первого иностранного сохранялась и дальше. Стоит также задуматься и о тех, кто уже начал приобретать знания в этой области.
"Было бы нечестно, если бы для них изучение языка резко прекратилось", — заметили финны.
Ранее сообщалось, что власти финского Турку собрались прекратить прием новых учеников в класс с углубленным изучением русского языка, который работает в городе уже 30 лет.
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