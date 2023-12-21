https://ria.ru/20231221/rossiya-1917111827.html

Россия не почувствовала "невыносимую тяжесть" из-за СВО, заявила Симоньян

Россия не почувствовала "невыносимую тяжесть" из-за СВО, заявила Симоньян - РИА Новости, 21.12.2023

Россия не почувствовала "невыносимую тяжесть" из-за СВО, заявила Симоньян

Россия в условиях специальной военной операции не почувствовала "невыносимую тяжесть" условий жизни, как того хотел бы Запад, наоборот, экономика и реальные... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T01:07

2023-12-21T01:07

2023-12-21T01:07

маргарита симоньян

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Россия в условиях специальной военной операции не почувствовала "невыносимую тяжесть" условий жизни, как того хотел бы Запад, наоборот, экономика и реальные доходы населения растут, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Россия не печальна. Они даже не заставили нас повернуть свою экономику и жизнь на военные рельсы так, чтобы люди почувствовали невыносимую тяжесть. Не все же интересуются политикой, многие думают о своей обычной жизни, семьях… А они хотели, чтобы нам пришлось все это перевернуть, чтобы люди не могли жить, как они жили, чтобы они были печальны и бедны. Нет, не печальны и не бедны. Никто не живет хуже, чем раньше. Экономика растет, реальный доход населения растет", - сказала Симоньян в эфире телеканала "России 1". Все не замечательно, но точно не хуже, чем было, и движется в правильном направлении, добавила она.

https://ria.ru/20231221/simonyan-1917110620.html

россия

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маргарита симоньян, россия