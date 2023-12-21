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Россия не почувствовала "невыносимую тяжесть" из-за СВО, заявила Симоньян - РИА Новости, 21.12.2023
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01:07 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/rossiya-1917111827.html
Россия не почувствовала "невыносимую тяжесть" из-за СВО, заявила Симоньян
Россия не почувствовала "невыносимую тяжесть" из-за СВО, заявила Симоньян - РИА Новости, 21.12.2023
Россия не почувствовала "невыносимую тяжесть" из-за СВО, заявила Симоньян
Россия в условиях специальной военной операции не почувствовала "невыносимую тяжесть" условий жизни, как того хотел бы Запад, наоборот, экономика и реальные... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T01:07
2023-12-21T01:07
маргарита симоньян
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Россия в условиях специальной военной операции не почувствовала "невыносимую тяжесть" условий жизни, как того хотел бы Запад, наоборот, экономика и реальные доходы населения растут, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Россия не печальна. Они даже не заставили нас повернуть свою экономику и жизнь на военные рельсы так, чтобы люди почувствовали невыносимую тяжесть. Не все же интересуются политикой, многие думают о своей обычной жизни, семьях… А они хотели, чтобы нам пришлось все это перевернуть, чтобы люди не могли жить, как они жили, чтобы они были печальны и бедны. Нет, не печальны и не бедны. Никто не живет хуже, чем раньше. Экономика растет, реальный доход населения растет", - сказала Симоньян в эфире телеканала "России 1". Все не замечательно, но точно не хуже, чем было, и движется в правильном направлении, добавила она.
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маргарита симоньян, россия
Маргарита Симоньян, Россия
Россия не почувствовала "невыносимую тяжесть" из-за СВО, заявила Симоньян

Симоньян: Россия не чувствует "невыносимую тяжесть" из-за СВО, чего хочет Запад

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу
Мужчина, призванный на воинскую службу - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Россия в условиях специальной военной операции не почувствовала "невыносимую тяжесть" условий жизни, как того хотел бы Запад, наоборот, экономика и реальные доходы населения растут, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Россия не печальна. Они даже не заставили нас повернуть свою экономику и жизнь на военные рельсы так, чтобы люди почувствовали невыносимую тяжесть. Не все же интересуются политикой, многие думают о своей обычной жизни, семьях… А они хотели, чтобы нам пришлось все это перевернуть, чтобы люди не могли жить, как они жили, чтобы они были печальны и бедны. Нет, не печальны и не бедны. Никто не живет хуже, чем раньше. Экономика растет, реальный доход населения растет", - сказала Симоньян в эфире телеканала "России 1".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Симоньян назвала главный итог уходящего года
00:48
Все не замечательно, но точно не хуже, чем было, и движется в правильном направлении, добавила она.
 
Маргарита СимоньянРоссия
 
 
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