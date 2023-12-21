https://ria.ru/20231221/rosatom-1917201829.html

В России запустили новое производство "препарата будущего" против рака

В России запустили новое производство "препарата будущего" против рака - РИА Новости, 21.12.2023

В России запустили новое производство "препарата будущего" против рака

Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) ввели в эксплуатацию новую площадку для производства РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:05

2023-12-21T14:05

2023-12-21T14:05

наука

россия

димитровград

ульяновская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

физико-энергетический институт имени лейпунского

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) ввели в эксплуатацию новую площадку для производства радиоактивного изотопа актиния-225, на основе которого создаются передовые средства для борьбы со злокачественными опухолями и от которых специалисты ждут революции в ядерной медицине. Актиний-225 (Ас-225) относится к так называемым альфа-эмиттерам - радиоактивным изотопам, при своем распаде испускающим альфа-частицы, которые позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Поэтому альфа-эмиттеры часто называют "будущим ядерной медицины". На протяжении последних лет адресная терапия с применением радиофармпрепаратов на основе радиоизотопа актиния-225 демонстрирует эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм рака. "Сегодня НИИАР стал одним из четырех производителей актиния-225 в мире, серьезно усилив российское представительство на глобальном рынке ядерной медицины. На начальном этапе наша доля составит около 10% от всего мирового объема производства этого ценного радиоизотопа", - отметил директор НИИАР Александр Тузов, слова которого приведены в сообщении научного дивизиона "Росатома". Ранее в России Ас-225 выпускало только одно предприятие — Физико-энергетический институт имени Лейпунского (Обнинск, Калужская область, также входит в научный дивизион "Росатома"). "В ближайшее время мы завершим мероприятия по отработке технологии, по итогам которых будет подана заявка на получение патента на технологию изготовления радиоактивного препарата на основе актиния-225", - добавил Тузов. Государственный научный центр РФ НИИАР - крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. Одним из основных направления работы НИИАР является создание новых производств радионуклидных препаратов, в том числе для ядерной медицины.

https://ria.ru/20231220/premiya_vyzov-1916838818.html

https://ria.ru/20231212/rosatom-1915393971.html

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димитровград

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, димитровград, ульяновская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", физико-энергетический институт имени лейпунского