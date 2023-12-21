https://ria.ru/20231221/rosatom-1917201829.html
В России запустили новое производство "препарата будущего" против рака
В России запустили новое производство "препарата будущего" против рака - РИА Новости, 21.12.2023
В России запустили новое производство "препарата будущего" против рака
Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) ввели в эксплуатацию новую площадку для производства РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:05
2023-12-21T14:05
2023-12-21T14:05
наука
россия
димитровград
ульяновская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
физико-энергетический институт имени лейпунского
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) ввели в эксплуатацию новую площадку для производства радиоактивного изотопа актиния-225, на основе которого создаются передовые средства для борьбы со злокачественными опухолями и от которых специалисты ждут революции в ядерной медицине. Актиний-225 (Ас-225) относится к так называемым альфа-эмиттерам - радиоактивным изотопам, при своем распаде испускающим альфа-частицы, которые позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Поэтому альфа-эмиттеры часто называют "будущим ядерной медицины". На протяжении последних лет адресная терапия с применением радиофармпрепаратов на основе радиоизотопа актиния-225 демонстрирует эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм рака. "Сегодня НИИАР стал одним из четырех производителей актиния-225 в мире, серьезно усилив российское представительство на глобальном рынке ядерной медицины. На начальном этапе наша доля составит около 10% от всего мирового объема производства этого ценного радиоизотопа", - отметил директор НИИАР Александр Тузов, слова которого приведены в сообщении научного дивизиона "Росатома". Ранее в России Ас-225 выпускало только одно предприятие — Физико-энергетический институт имени Лейпунского (Обнинск, Калужская область, также входит в научный дивизион "Росатома"). "В ближайшее время мы завершим мероприятия по отработке технологии, по итогам которых будет подана заявка на получение патента на технологию изготовления радиоактивного препарата на основе актиния-225", - добавил Тузов. Государственный научный центр РФ НИИАР - крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. Одним из основных направления работы НИИАР является создание новых производств радионуклидных препаратов, в том числе для ядерной медицины.
https://ria.ru/20231220/premiya_vyzov-1916838818.html
https://ria.ru/20231212/rosatom-1915393971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, димитровград, ульяновская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", физико-энергетический институт имени лейпунского
Наука, Россия, Димитровград, Ульяновская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Физико-энергетический институт имени Лейпунского
В России запустили новое производство "препарата будущего" против рака
"Росатом" запустил новое производство ядерного "препарата будущего" против рака
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) ввели в эксплуатацию новую площадку для производства радиоактивного изотопа актиния-225, на основе которого создаются передовые средства для борьбы со злокачественными опухолями и от которых специалисты ждут революции в ядерной медицине.
Актиний-225 (Ас-225) относится к так называемым альфа-эмиттерам - радиоактивным изотопам, при своем распаде испускающим альфа-частицы, которые позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Поэтому альфа-эмиттеры часто называют "будущим ядерной медицины".
На протяжении последних лет адресная терапия с применением радиофармпрепаратов на основе радиоизотопа актиния-225 демонстрирует эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм рака.
"Сегодня НИИАР стал одним из четырех производителей актиния-225 в мире, серьезно усилив российское представительство на глобальном рынке ядерной медицины. На начальном этапе наша доля составит около 10% от всего мирового объема производства этого ценного радиоизотопа", - отметил директор НИИАР Александр Тузов, слова которого приведены в сообщении научного дивизиона "Росатома".
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Ранее в России
Ас-225 выпускало только одно предприятие — Физико-энергетический институт имени Лейпунского
(Обнинск
, Калужская область
, также входит в научный дивизион "Росатома").
"В ближайшее время мы завершим мероприятия по отработке технологии, по итогам которых будет подана заявка на получение патента на технологию изготовления радиоактивного препарата на основе актиния-225", - добавил Тузов.
Государственный научный центр РФ НИИАР - крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. Одним из основных направления работы НИИАР является создание новых производств радионуклидных препаратов, в том числе для ядерной медицины.
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