https://ria.ru/20231221/reysy-1917112744.html

Пекинский аэропорт отказался от приема рейсов авиакомпании "Россия"

Пекинский аэропорт отказался от приема рейсов авиакомпании "Россия" - РИА Новости, 21.12.2023

Пекинский аэропорт отказался от приема рейсов авиакомпании "Россия"

Авиакомпания "Россия" 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T01:28

2023-12-21T01:28

2023-12-21T01:49

пекин

китай

владивосток

аэрофлот

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, пассажиры без взимания дополнительной платы были пересажены на другие рейсы группы "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в компании."Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт "Дасин" из Владивостока, Красноярска и Иркутска", — рассказали в авиакомпании.Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, отметил, что авиакомпания обратилась в Минтранс за помощью в решении данного вопроса, запрос российской стороны в Китае был проигнорирован.При этом перевозчик приступил к прохождению аккредитации в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех необходимых разрешений и авторизаций для начала выполнения рейсов с марта 2023 года. К началу первого рейса Владивосток – Пекин 17 декабря компания получила операционное разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России: Владивостока, Красноярска и Иркутска.Получит разрешения в ближайшее времяАвиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин, сообщили журналистам в "Аэрофлоте".Также группа ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до получения авиакомпанией "Россия" необходимых разрешений.В "Аэрофлоте" добавили, что в настоящее время пассажиры, которые должны были отправиться в Пекин рейсами "России", перевозятся авиакомпаниями-партнерами. Переоформление на такие вылеты осуществляется без дополнительной платы.Рейсы "Аэрофлота" в КитайВ действующем зимнем сезонном расписании группа выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Кроме того, с 23 декабря "Аэрофлот" возобновляет полеты в Гонконг. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в Пекин и Харбин из Красноярска, Владивостока и Иркутска.Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен."Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.

https://ria.ru/20231208/reysy-1914701505.html

https://ria.ru/20231114/kitay-1909309259.html

https://ria.ru/20230919/kitay-1897008127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

пекин, китай, владивосток, аэрофлот, экономика