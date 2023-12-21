Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ за 10 месяцев оказал поддержку экспорту в Киргизию на $120 млн - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 21.12.2023 (обновлено: 14:37 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/rets-1917189399.html
РЭЦ за 10 месяцев оказал поддержку экспорту в Киргизию на $120 млн
РЭЦ за 10 месяцев оказал поддержку экспорту в Киргизию на $120 млн - РИА Новости, 21.12.2023
РЭЦ за 10 месяцев оказал поддержку экспорту в Киргизию на $120 млн
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за десять месяцев текущего года поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов, сообщает центр. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:24
2023-12-21T14:37
российский экспортный центр (рэц)
киргизия
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29dd46b06ce0aae28e6ca5ad3784931b.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за десять месяцев текущего года поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов, сообщает центр. "Всего за 10 месяцев 2023 года Группой РЭЦ в рамках сотрудничества с Киргизской Республикой оказана поддержка в рамках более 300 уникальных экспортных услуг на общую сумму 120 миллионов долларов", - говорится в сообщении. "Товарооборот между странами постоянно растет, а структура меняется в пользу несырьевых неэнергетических товаров. Российская Федерация занимает традиционно лидирующие позиции в импорте Киргизской Республики", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Киргизии Ишхан Буюклянов. Он напомнил, что по итогам 2022 года российско-киргизский товарооборот вырос на 37% и достиг 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос еще на 17,4%. Ведущие позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте в Киргизию занимают: металлургия и драгметаллы, химическая промышленность, в том числе нефте- и газохимия, пищевая и перерабатывающая отрасли, машиностроение. "Руководство Киргизии обеспечивает одни из самых лояльных на постсоветском пространстве условий для ведения бизнеса иностранным гражданам. Ставка НДС, например, составляет 12%, и на выбор предусмотрено несколько режимов налогообложения - от общего до упрощенного на основе единого налога", - отметил Буюклянов. Для предприятий инновационной сферы создан Парк высоких технологий. Компании могут пройти регистрацию, где предусмотрен отдельный режим налогообложения. Ставка налога будет составлять 1% от выручки, а сотрудники резидентов парка платят 5% подоходного налога, вместо 10%. На сегодня в проработке РЭЦ находится сразу несколько перспективных проектов в Киргизии на общую сумму более 400 миллионов долларов, в том числе строительство железнодорожной линии Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече, строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Иссык-Кульской области, создание информационной системы электронного взимания сбора с грузового транспорта и автобусов за проезд и весогабаритного контроля и т.д. РЭЦ отмечает, что отношения между Россией и Киргизией динамично развиваются и имеют характер стратегического партнёрства и союзничества в силу традиционных политических, экономических и культурных связей. Общее членство в ЕАЭС обеспечивает свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, единые требования к продукции, что представляет ключевое преимущество для экспорта российской продукции в Киргизию. В этом российские компании опираются на государственную поддержку, оказываемую Российским экспортным центром, представительство которого открылось в Бишкеке в сентябре текущего года.
https://ria.ru/20231218/igra-1916563236.html
https://ria.ru/20231215/zadachi-1916122422.html
https://ria.ru/20231130/ranki-1913029151.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_d2979d6a581556bbfdb9e5f3ae1e99ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), киргизия, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Киргизия, Россия, Экономика

РЭЦ за 10 месяцев оказал поддержку экспорту в Киргизию на $120 млн

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за десять месяцев текущего года поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов, сообщает центр.
"Всего за 10 месяцев 2023 года Группой РЭЦ в рамках сотрудничества с Киргизской Республикой оказана поддержка в рамках более 300 уникальных экспортных услуг на общую сумму 120 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Школа экспорта РЭЦ провела в павильоне ВЭБ.РФ на площадке форуме Россия - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия"
18 декабря, 17:56
"Товарооборот между странами постоянно растет, а структура меняется в пользу несырьевых неэнергетических товаров. Российская Федерация занимает традиционно лидирующие позиции в импорте Киргизской Республики", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Киргизии Ишхан Буюклянов.
Он напомнил, что по итогам 2022 года российско-киргизский товарооборот вырос на 37% и достиг 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос еще на 17,4%. Ведущие позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте в Киргизию занимают: металлургия и драгметаллы, химическая промышленность, в том числе нефте- и газохимия, пищевая и перерабатывающая отрасли, машиностроение.
"Руководство Киргизии обеспечивает одни из самых лояльных на постсоветском пространстве условий для ведения бизнеса иностранным гражданам. Ставка НДС, например, составляет 12%, и на выбор предусмотрено несколько режимов налогообложения - от общего до упрощенного на основе единого налога", - отметил Буюклянов.
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО РЭЦ Наталья Минаева - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
РЭЦ назвал основные задачи развития на 2024 году
15 декабря, 21:54
Для предприятий инновационной сферы создан Парк высоких технологий. Компании могут пройти регистрацию, где предусмотрен отдельный режим налогообложения. Ставка налога будет составлять 1% от выручки, а сотрудники резидентов парка платят 5% подоходного налога, вместо 10%.
На сегодня в проработке РЭЦ находится сразу несколько перспективных проектов в Киргизии на общую сумму более 400 миллионов долларов, в том числе строительство железнодорожной линии Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече, строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Иссык-Кульской области, создание информационной системы электронного взимания сбора с грузового транспорта и автобусов за проезд и весогабаритного контроля и т.д.
РЭЦ отмечает, что отношения между Россией и Киргизией динамично развиваются и имеют характер стратегического партнёрства и союзничества в силу традиционных политических, экономических и культурных связей. Общее членство в ЕАЭС обеспечивает свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, единые требования к продукции, что представляет ключевое преимущество для экспорта российской продукции в Киргизию.
В этом российские компании опираются на государственную поддержку, оказываемую Российским экспортным центром, представительство которого открылось в Бишкеке в сентябре текущего года.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Эксперты РЭЦ рассказали о перспективах рынков Большого Ближнего Востока
30 ноября, 21:38
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)КиргизияРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала