https://ria.ru/20231221/rets-1917189399.html
РЭЦ за 10 месяцев оказал поддержку экспорту в Киргизию на $120 млн
РЭЦ за 10 месяцев оказал поддержку экспорту в Киргизию на $120 млн - РИА Новости, 21.12.2023
РЭЦ за 10 месяцев оказал поддержку экспорту в Киргизию на $120 млн
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за десять месяцев текущего года поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов, сообщает центр. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:24
2023-12-21T13:24
2023-12-21T14:37
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за десять месяцев текущего года поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов, сообщает центр. "Всего за 10 месяцев 2023 года Группой РЭЦ в рамках сотрудничества с Киргизской Республикой оказана поддержка в рамках более 300 уникальных экспортных услуг на общую сумму 120 миллионов долларов", - говорится в сообщении. "Товарооборот между странами постоянно растет, а структура меняется в пользу несырьевых неэнергетических товаров. Российская Федерация занимает традиционно лидирующие позиции в импорте Киргизской Республики", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Киргизии Ишхан Буюклянов. Он напомнил, что по итогам 2022 года российско-киргизский товарооборот вырос на 37% и достиг 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос еще на 17,4%. Ведущие позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте в Киргизию занимают: металлургия и драгметаллы, химическая промышленность, в том числе нефте- и газохимия, пищевая и перерабатывающая отрасли, машиностроение. "Руководство Киргизии обеспечивает одни из самых лояльных на постсоветском пространстве условий для ведения бизнеса иностранным гражданам. Ставка НДС, например, составляет 12%, и на выбор предусмотрено несколько режимов налогообложения - от общего до упрощенного на основе единого налога", - отметил Буюклянов. Для предприятий инновационной сферы создан Парк высоких технологий. Компании могут пройти регистрацию, где предусмотрен отдельный режим налогообложения. Ставка налога будет составлять 1% от выручки, а сотрудники резидентов парка платят 5% подоходного налога, вместо 10%. На сегодня в проработке РЭЦ находится сразу несколько перспективных проектов в Киргизии на общую сумму более 400 миллионов долларов, в том числе строительство железнодорожной линии Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече, строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Иссык-Кульской области, создание информационной системы электронного взимания сбора с грузового транспорта и автобусов за проезд и весогабаритного контроля и т.д. РЭЦ отмечает, что отношения между Россией и Киргизией динамично развиваются и имеют характер стратегического партнёрства и союзничества в силу традиционных политических, экономических и культурных связей. Общее членство в ЕАЭС обеспечивает свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, единые требования к продукции, что представляет ключевое преимущество для экспорта российской продукции в Киргизию. В этом российские компании опираются на государственную поддержку, оказываемую Российским экспортным центром, представительство которого открылось в Бишкеке в сентябре текущего года.
https://ria.ru/20231218/igra-1916563236.html
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российский экспортный центр (рэц), киргизия, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Киргизия, Россия, Экономика
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за десять месяцев текущего года поддержал экспорт в Киргизию на 120 миллионов долларов, сообщает центр.
"Всего за 10 месяцев 2023 года Группой РЭЦ в рамках сотрудничества с Киргизской Республикой оказана поддержка в рамках более 300 уникальных экспортных услуг на общую сумму 120 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
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"Товарооборот между странами постоянно растет, а структура меняется в пользу несырьевых неэнергетических товаров. Российская Федерация занимает традиционно лидирующие позиции в импорте Киргизской Республики", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Киргизии Ишхан Буюклянов.
Он напомнил, что по итогам 2022 года российско-киргизский товарооборот вырос на 37% и достиг 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос еще на 17,4%. Ведущие позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте в Киргизию занимают: металлургия и драгметаллы, химическая промышленность, в том числе нефте- и газохимия, пищевая и перерабатывающая отрасли, машиностроение.
"Руководство Киргизии обеспечивает одни из самых лояльных на постсоветском пространстве условий для ведения бизнеса иностранным гражданам. Ставка НДС, например, составляет 12%, и на выбор предусмотрено несколько режимов налогообложения - от общего до упрощенного на основе единого налога", - отметил Буюклянов.
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Для предприятий инновационной сферы создан Парк высоких технологий. Компании могут пройти регистрацию, где предусмотрен отдельный режим налогообложения. Ставка налога будет составлять 1% от выручки, а сотрудники резидентов парка платят 5% подоходного налога, вместо 10%.
На сегодня в проработке РЭЦ находится сразу несколько перспективных проектов в Киргизии на общую сумму более 400 миллионов долларов, в том числе строительство железнодорожной линии Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече, строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Иссык-Кульской области, создание информационной системы электронного взимания сбора с грузового транспорта и автобусов за проезд и весогабаритного контроля и т.д.
РЭЦ отмечает, что отношения между Россией и Киргизией динамично развиваются и имеют характер стратегического партнёрства и союзничества в силу традиционных политических, экономических и культурных связей. Общее членство в ЕАЭС обеспечивает свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, единые требования к продукции, что представляет ключевое преимущество для экспорта российской продукции в Киргизию.
В этом российские компании опираются на государственную поддержку, оказываемую Российским экспортным центром, представительство которого открылось в Бишкеке в сентябре текущего года.
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