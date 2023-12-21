Рейтинг@Mail.ru
Российские инженеры разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/razminirovanie-1917123705.html
Российские инженеры разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении
Российские инженеры разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.12.2023
Российские инженеры разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении
Военные инженеры группировки войск "Запад" разминировали самодельные взрывные устройства, установленные ВСУ в брошенном блиндаже на купянском направлении,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:12
2023-12-21T06:12
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845914458_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_3a5ad9fa053b373051a0b6adbd98fc31.jpg
ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Военные инженеры группировки войск "Запад" разминировали самодельные взрывные устройства, установленные ВСУ в брошенном блиндаже на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В результате осмотра брошенных ВСУ своих позиций, в одном из блиндажей, который использовался боевиками в качестве склада вооружения и боеприпасов, военными инженерами группировки войск "Запад" были обнаружены самодельные взрывные устройства. Они были установлены для детонации в случае вскрытия ящиков для хранения боеприпасов. Специалисты инженерных войск извлекли установленные заряды и утилизировали опасные находки в безопасном месте", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что при отходе украинские силовики минируют не только окопы и блиндажи, но и разбрасывают мины-сюрпризы: радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи. "Для возможного поражения наших бойцов боевики ВСУ обклеивают взрывные устройства мелконарезанными гвоздями или металлическим мусором. Такие устройства не убивают, но серьезно могут повредить открытые части тела и лицо", - сказал сапер с позывным "Фокус".
https://ria.ru/20231026/razminirovanie-1905321638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845914458_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea46238d385e0c3583568e3676957dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские инженеры разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении

Военные инженеры ЗВО разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ проводят разминирование местности
Военнослужащие ВС РФ проводят разминирование местности - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ проводят разминирование местности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Военные инженеры группировки войск "Запад" разминировали самодельные взрывные устройства, установленные ВСУ в брошенном блиндаже на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В результате осмотра брошенных ВСУ своих позиций, в одном из блиндажей, который использовался боевиками в качестве склада вооружения и боеприпасов, военными инженерами группировки войск "Запад" были обнаружены самодельные взрывные устройства. Они были установлены для детонации в случае вскрытия ящиков для хранения боеприпасов. Специалисты инженерных войск извлекли установленные заряды и утилизировали опасные находки в безопасном месте", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что при отходе украинские силовики минируют не только окопы и блиндажи, но и разбрасывают мины-сюрпризы: радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.
"Для возможного поражения наших бойцов боевики ВСУ обклеивают взрывные устройства мелконарезанными гвоздями или металлическим мусором. Такие устройства не убивают, но серьезно могут повредить открытые части тела и лицо", - сказал сапер с позывным "Фокус".
Командир саперного взвода о разминировании Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Саперы ВС России оценили, сколько займет разминирование Запорожской области
26 октября, 10:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала