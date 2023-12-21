https://ria.ru/20231221/razminirovanie-1917123705.html
Российские инженеры разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении
Российские инженеры разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.12.2023
Российские инженеры разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении
Военные инженеры группировки войск "Запад" разминировали самодельные взрывные устройства, установленные ВСУ в брошенном блиндаже на купянском направлении,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:12
2023-12-21T06:12
2023-12-21T06:12
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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Военные инженеры группировки войск "Запад" разминировали самодельные взрывные устройства, установленные ВСУ в брошенном блиндаже на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В результате осмотра брошенных ВСУ своих позиций, в одном из блиндажей, который использовался боевиками в качестве склада вооружения и боеприпасов, военными инженерами группировки войск "Запад" были обнаружены самодельные взрывные устройства. Они были установлены для детонации в случае вскрытия ящиков для хранения боеприпасов. Специалисты инженерных войск извлекли установленные заряды и утилизировали опасные находки в безопасном месте", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что при отходе украинские силовики минируют не только окопы и блиндажи, но и разбрасывают мины-сюрпризы: радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи. "Для возможного поражения наших бойцов боевики ВСУ обклеивают взрывные устройства мелконарезанными гвоздями или металлическим мусором. Такие устройства не убивают, но серьезно могут повредить открытые части тела и лицо", - сказал сапер с позывным "Фокус".
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россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские инженеры разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении
Военные инженеры ЗВО разминировали блиндаж ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Военные инженеры группировки войск "Запад" разминировали самодельные взрывные устройства, установленные ВСУ в брошенном блиндаже на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В результате осмотра брошенных ВСУ своих позиций, в одном из блиндажей, который использовался боевиками в качестве склада вооружения и боеприпасов, военными инженерами группировки войск "Запад" были обнаружены самодельные взрывные устройства. Они были установлены для детонации в случае вскрытия ящиков для хранения боеприпасов. Специалисты инженерных войск извлекли установленные заряды и утилизировали опасные находки в безопасном месте", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что при отходе украинские силовики минируют не только окопы и блиндажи, но и разбрасывают мины-сюрпризы: радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.
"Для возможного поражения наших бойцов боевики ВСУ обклеивают взрывные устройства мелконарезанными гвоздями или металлическим мусором. Такие устройства не убивают, но серьезно могут повредить открытые части тела и лицо", - сказал сапер с позывным "Фокус".
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