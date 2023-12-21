https://ria.ru/20231221/ratsion-1917122481.html

Изменение рациона продлило жизнь россиян на десять лет, подсчитали в РСХБ

Изменение рациона продлило жизнь россиян на десять лет, подсчитали в РСХБ - РИА Новости, 21.12.2023

Изменение рациона продлило жизнь россиян на десять лет, подсчитали в РСХБ

Средняя продолжительность жизни в РФ за последние 30 лет стала больше на десять лет и составляет 73 года, главной причиной стало оздоровление питания, которое... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T05:44

2023-12-21T05:44

2023-12-21T05:44

россия

дальний восток

россельхозбанк

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в РФ за последние 30 лет стала больше на десять лет и составляет 73 года, главной причиной стало оздоровление питания, которое бы не произошло без развития сельского хозяйства и расширения торговли; но и это не предел - к 2030 году продолжительность жизни в стране может вырасти еще на 5-7 лет, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке. "Пожалуй, оздоровление питания за счёт развития сельского хозяйства и распространения сбыта – а сейчас доступные сетевые магазины заходят и на Дальний Восток – можно назвать одним из самых важных – если не важнейшим – фактором ключевого социально-демографического сдвига в России: увеличения продолжительности жизни с менее чем 64 лет в 1994 году до более чем 73 лет в 2023 году", - прокомментировал зампред правления РСХБ Константин Стырин, слова которого приводит пресс-служба. В самом объеме потребления продуктов в 1990-х годах и спустя 30 лет большой разницы нет, это около 800 килограммов на душу населения в год, но качество разительно отличается: рацион стал гораздо питательнее, полезнее, более насыщенным витаминами и микроэлементами. Мясо, молоко, яйца"Самый впечатляющий результат – прирост потребления мяса. Например, в 1999-2000 году на россиянина в среднем приходилось 45 килограммов мяса и мясопродуктов. Затем потребление мяса устойчиво росло на протяжении более чем 20 лет, а последние 5 лет ежегодно ставится новый рекорд по этому показателю. В 2023 году он может превысить 80 килограмм на человека", - таковы оценки экспертов банка. В начале нулевых основным драйвером рынка было мясо бройлера, примерно 10 лет назад эстафета перешла к свиноводам и производителям индейки, а сейчас рынок выходит на новый этап диверсификации: появились крупные успешные проекты по производству и переработке утки и баранины. Аналитики РСХБ прогнозируют, что в следующие пять лет потребление мяса увеличится на 2-3 килограмма только за счет баранины и утятины. Значительный прогресс наблюдается и в молочной отрасли: после распада Советского Союза потребление к 1999-2000 году сократилось до 214-215 килограммов на человека, но затем стало восстанавливаться, и в 2023 году уже достигло 245 килограммов (плюс 14%). В РСХБ отмечают как современные фермы, технологии и племенную базу, обеспечивающие высокие надои, так и рост выпуска молочных продуктов. К примеру, Россия находится на третьем месте в мире по производству сыров (за первую половину 2023 года оно выросло на 16,8%, до 376 тысячи тонн), растет выпуск сухих молока и сливок, сметаны, творога, кефира. Всё увереннее в рацион россиян входят продукты глубокой переработки молока: это хорошо иллюстрируется потреблением мороженого, которое сейчас оценивается в 3,3 килограмма на человека и, по оценке Россельхозбанка, продолжит увеличиваться до 4,4 килограмма к 2030 году. "По потреблению яиц Россия и вовсе заняла седьмое место в мире с результатом 308 штук на человека; в 1996 году было на 100 меньше – 208", - констатируют в РСХБ. Фрукты, ягоды и фермерское движениеКроме того, налицо и улучшения в потреблении фруктов и ягод: 27 килограммов в 1999 году превратились в 62,9 килограмма в 2023, означая прирост в 2,3 раза. Что касается овощей и бахчевых культур, заметили в банке, то нижней точкой стал 1993 год – 79 килограммов на человека, в 2023 году – уже 105,3 килограмма. Интересным явлением стал и рост доли фермерских продуктов в рационе россиян: с 2000 года доля фермеров в производстве продукции сельского хозяйства выросла до 16,2%, то есть в 5 раз, а объем произведенного ими продовольствия – в 61 раз до 1,4 миллиарда рублей. В отдельных направлениях доля фермеров особенно высока, например, в выращивании семян подсолнечника (33%), производстве зерновых и зернобобовых (29%), но при этом хозяйства активно развиваются и в новых для себя сферах: например, по итогам 2023 года может быть поставлен рекорд по производству фермерского вина (900 тысяч литров). А в целом за последние три года число виноделов с таким статусом выросло в 3,5 раза, а объём производства - утроился, заметили в банке. Что дальшеПо ожиданиям РСХБ, к 2030 году большинство регионов России достигнет рекомендованных Минздравом параметров по потреблению продуктов питания, а рынок всё так же будет ограждён от генетически модифицированных продуктов. Но в части продовольственного рынка, считают в банке, особенного внимания требуют районы Дальнего Востока и Крайнего Севера, где климатические условия осложняют ведение сельского хозяйства. Помимо рациона, важным фактором является физическая активность: эксперты банка полагают, что к 2030 году 70% населения будут вовлечены в физкультуру и спорт и такое "выполнение задач по здоровому образу жизни, в том числе по питанию, позволит увеличить среднюю продолжительность жизни до 78-80 лет".

https://ria.ru/20231130/pitanie-1912828235.html

https://ria.ru/20230126/pitanie-1847505621.html

https://ria.ru/20230917/zozh-1896759093.html

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россия, дальний восток, россельхозбанк