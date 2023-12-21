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В Палестине выразили желание прийти к взаимопониманию с ХАМАС - РИА Новости, 21.12.2023
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05:25 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/ramalla-1917121778.html
В Палестине выразили желание прийти к взаимопониманию с ХАМАС
В Палестине выразили желание прийти к взаимопониманию с ХАМАС - РИА Новости, 21.12.2023
В Палестине выразили желание прийти к взаимопониманию с ХАМАС
Рамалла хотела бы прийти к взаимопониманию с палестинским движением ХАМАС, открыта для диалога с ним, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T05:25
2023-12-21T05:25
палестина
рамалла
вена
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВЕНА, 21 дек - РИА Новости. Рамалла хотела бы прийти к взаимопониманию с палестинским движением ХАМАС, открыта для диалога с ним, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. &quot;Мы, с нашей стороны, открыты для диалога и коммуникаций с ХАМАС. И думаю, что и со стороны ХАМАС (такое есть - ред.). Есть позитивные сигналы, что мы можем договориться о совместной программе&quot;, - сказал посол.Он отметил, что внутри Палестины, как известно, есть разделение. "Но это в наших интересах - преодолеть это разделение. И единственное, что способно преодолеть его, - это демократический процесс. Как я уже сказал, ХАМАС должен быть политической силой, такой же, как и любая другая политическая сила в Палестине, и должен выставить свою кандидатуру на выборы. Но мы, конечно, хотим прийти к взаимопониманию с ХАМАС. Это вредит нашему делу, это палестинское разделение", - пояснил собеседник.
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палестина, рамалла, вена, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, Рамалла, Вена, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине выразили желание прийти к взаимопониманию с ХАМАС

Посол Палестины в Вене: Рамалла хотела бы прийти к взаимопониманию с ХАМАС

© AP Photo / Khalil HamraЛюди с флагами Палестины
Люди с флагами Палестины - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Люди с флагами Палестины. Архивное фото
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ВЕНА, 21 дек - РИА Новости. Рамалла хотела бы прийти к взаимопониманию с палестинским движением ХАМАС, открыта для диалога с ним, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.
«

"Мы, с нашей стороны, открыты для диалога и коммуникаций с ХАМАС. И думаю, что и со стороны ХАМАС (такое есть - ред.). Есть позитивные сигналы, что мы можем договориться о совместной программе", - сказал посол.

Он отметил, что внутри Палестины, как известно, есть разделение.
"Но это в наших интересах - преодолеть это разделение. И единственное, что способно преодолеть его, - это демократический процесс. Как я уже сказал, ХАМАС должен быть политической силой, такой же, как и любая другая политическая сила в Палестине, и должен выставить свою кандидатуру на выборы. Но мы, конечно, хотим прийти к взаимопониманию с ХАМАС. Это вредит нашему делу, это палестинское разделение", - пояснил собеседник.
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ПалестинаРамаллаВенаХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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