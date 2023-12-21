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Киеву передали свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/rakety-1917183412.html
Киеву передали свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, заявил Герасимов
Киеву передали свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
Киеву передали свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, заявил Герасимов
Британия и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе, заявил начальник... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:03
2023-12-21T13:03
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
франция
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Британия и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 управляемых ракет класса "воздух-земля" Storm Shadow и Scalp, которые используются, в том числе, для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе. В октябре текущего года для поддержания агонии киевского режима Вашингтоном на Украину были поставлены оперативно-тактические ракеты ATACMS", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html
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валерий герасимов, франция, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Франция, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Киеву передали свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, заявил Герасимов

Герасимов: Британия и Франция передали ВСУ свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Британия и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 управляемых ракет класса "воздух-земля" Storm Shadow и Scalp, которые используются, в том числе, для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе. В октябре текущего года для поддержания агонии киевского режима Вашингтоном на Украину были поставлены оперативно-тактические ракеты ATACMS", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовФранцияВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
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