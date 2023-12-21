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ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 21.12.2023 (обновлено: 18:29 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/raketa-1917293148.html
ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем
ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем - РИА Новости, 21.12.2023
ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:06
2023-12-21T18:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
азовское море
украина
киев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщило Минобороны."Средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря", — уточнили в ведомстве.В министерстве добавили, что около 15:00 мск Киев пытался нанести удар по объектам на российской территории, но Вооруженные силы предотвратили эту атаку.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
азовское море
украина
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вооруженные силы рф, азовское море, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Азовское море, Украина, Киев
ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем

Минобороны: ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщило Минобороны.
«
"Средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря", — уточнили в ведомстве.
В министерстве добавили, что около 15:00 мск Киев пытался нанести удар по объектам на российской территории, но Вооруженные силы предотвратили эту атаку.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФАзовское мореУкраинаКиев
 
 
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