https://ria.ru/20231221/raketa-1917293148.html

ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем

ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем - РИА Новости, 21.12.2023

ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:06

2023-12-21T17:06

2023-12-21T18:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

азовское море

украина

киев

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщило Минобороны."Средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря", — уточнили в ведомстве.В министерстве добавили, что около 15:00 мск Киев пытался нанести удар по объектам на российской территории, но Вооруженные силы предотвратили эту атаку.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

азовское море

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, азовское море, украина, киев