https://ria.ru/20231221/raketa-1917293148.html
ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем
ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем - РИА Новости, 21.12.2023
ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:06
2023-12-21T17:06
2023-12-21T18:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
азовское море
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщило Минобороны."Средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря", — уточнили в ведомстве.В министерстве добавили, что около 15:00 мск Киев пытался нанести удар по объектам на российской территории, но Вооруженные силы предотвратили эту атаку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, азовское море, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Азовское море, Украина, Киев
ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем
Минобороны: ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем