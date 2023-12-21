https://ria.ru/20231221/raketa-1917167577.html

Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк - РИА Новости, 21.12.2023

Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы РФ совершили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, которая выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:57

2023-12-21T11:57

2023-12-21T11:57

космос - риа наука

плесецк

россия

архангельская область

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ совершили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, которая выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве. "В четверг, 21 декабря, в 11 часов 48 минут с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ru/20231216/roskosmos-1916218805.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область, воздушно-космические силы россии