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Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк - РИА Новости, 21.12.2023
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11:57 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/raketa-1917167577.html
Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк - РИА Новости, 21.12.2023
Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы РФ совершили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, которая выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:57
2023-12-21T11:57
космос - риа наука
плесецк
россия
архангельская область
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ совершили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, которая выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве. "В четверг, 21 декабря, в 11 часов 48 минут с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ru/20231216/roskosmos-1916218805.html
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космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область, воздушно-космические силы россии
Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Архангельская область, Воздушно-космические силы России
Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

ВКС России запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк

© Фото : Минобороны РФЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Минобороны РФ
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ совершили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, которая выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.
"В четверг, 21 декабря, в 11 часов 48 минут с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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16 декабря, 17:31
 
Космос - РИА НаукаПлесецкРоссияАрхангельская областьВоздушно-космические силы России
 
 
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