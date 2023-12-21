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Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк - РИА Новости, 21.12.2023
Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы РФ совершили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, которая выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:57
2023-12-21T11:57
2023-12-21T11:57
космос - риа наука
плесецк
россия
архангельская область
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ совершили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, которая выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве. "В четверг, 21 декабря, в 11 часов 48 минут с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ru/20231216/roskosmos-1916218805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область, воздушно-космические силы россии
Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Архангельская область, Воздушно-космические силы России
Ракету с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
ВКС России запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк